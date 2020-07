Italia ampliará el estado de emergencia por el coronavirus hasta 2021

Hasta principios de 2021, como pronto, podría durar el estado de emergencia por el coronavirus en Italia. Lo anunció este viernes el primer ministro, Giuseppe Conte, ante la próxima conclusión de esta disposición el 31 de julio. La emergencia fue declarada cuando comenzaron a registrarse los primeros casos importados en el país el pasado 31 de enero con una duración inicial de seis meses.

«Se necesita para mantener el virus bajo control. Todavía no se ha decidido todo, pero razonablemente se irá en esta dirección», comentó a los periodistas Conte, confirmando así las informaciones aparecidas en los diarios que especulaban con una prórroga hasta final de año. Se prolongarían así también las disposiciones para impulsar el desarrollo del trabajo a distancia. «Es una decisión que debemos tomar en el Consejo de Ministros, pero no debería sorprenderos. Si no hubiera una prórroga no contaríamos con los los medios necesarios para intervenir. Vamos hacia una prolongación», confirmó el primer ministro.

Italia, además, ha prohibido la entrada en su territorio a los ciudadanos de 13 naciones donde la Covid-19 está ahora mismo desatada. «He firmado una ordenanza que prohíbe la entrada y el tránsito desde numerosos países no europeos. Lo he hecho porque los italianos en los últimos meses han realizado sacrificios enormes que no pueden echarse a perder. El Gobierno seguirá moviéndose con la línea de la máxima prudencia», anunció el ministro de Sanidad, Roberto Speranza.

Esta medida supone la cancelación de las conexiones aéreas directas o indirectas con Brasil, Chile, Perú, Panamá, Bosnia y Bangladesh, entre otros países. Italia cuenta con una importante comunidad de inmigrantes proveniente de esa nación asiática, cuyos miembros se han visto ya negado el acceso a territorio italiano.

El pasado miércoles las autoridades impidieron el desembarco de 135 pasajeros de Bangladesh que llegaron al aeropuerto romano de Fiumicino con un vuelo procedente de Catar. El día anterior el Gobierno de Roma anunciaba que bloqueaba las conexiones con Bangladesh debido a los pocos controles para evitar el coronavirus a los que son sometidos los pasajeros antes de embarcarse hacia Italia. Los numerosos casos de positivos a la enfermedad en los días anteriores entre los viajeros bangladesíes llevaron al Ejecutivo a tomar esa decisión.

En el avión había otros 100 viajeros a los que sí se les permitió desembarcar y que fueron sometidos a pruebas para determinar si están contagiados. Deberán además pasar la cuarentena prevista para quien llega de un Estado no miembro del espacio Schengen, mientras que los nacionales de Bangladesh fueron enviados de vuelta a Catar. Con estas decisiones Italia trata de evitar nuevos brotes mientras la pandemia sigue controlada en el país. Ayer se registraron 12 muertos y 214 nuevos contagiados, cifras similares a las últimas semanas, por lo que el número total de fallecidos se acerca ya a los 35.000.