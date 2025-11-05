Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Zohran Mamdani saluda a sus seguidores. Reuters

El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump

El inmigrante Zohran Mamdani se convierte, a los 34 años, en el primer alcalde musulmán y socialista con el espaldarazo de los jóvenes y la promesa de hacer asequible la ciudad de los rascacielos

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 05:49

Hace mucho que Nueva York amenaza con convertirse en una ciudad exclusiva para millonarios, pero ayer la clase obrera y trabajadora, de los inmigrantes y ... la diversidad, dio un puñetazo en las urnas demostrando que todavía son más. «A los que aman a Nueva York, Nueva York finalmente os ama de vuelta», anunció emocionado el nuevo alcalde electo, Zohran Mamdani, que ha sacado casi diez puntos de ventaja sobre su rival más cercano.

