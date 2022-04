Una hospitalidad europea inusual que abraza Ucrania

Las acogidas y proyectos de protección por motivos bélicos han estado siempre ligados a la Unión Europea. En 1992, más de un millón de personas abandonaron sus casas por la guerra de los Balcanes, y en los últimos años sirios y afganos han tenido que buscarse la vida lejos de su hogar. Pero los 1,3 millones de refugiados de entonces no encontraron asilo ni vías seguras. Ahora la situación es diferente, la UE ha recibido a 3 millones de ucranianos en menos de un mes. Carmen González, investigadora de Opinión Pública y de Migraciones del Instituto Elcano, defiende que este es un nuevo contexto del que los europeos no son espectadores. «Los países apoyan a Ucrania, no solo porque les parece una causa justa, si no porque además perciben a Rusia como un enemigo nuestro, por ello somos partícipes«.

El inicio de las ofensivas rusas ha provocado que Europa viva el mayor éxodo de exiliados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 millones de refugiados llegados desde Ucrania, según Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refuugiados (ACNUR), a través de un «estresado» sistema de asilo europeo de acuerdo con los expertos. Y precisamente por eso a muchos les sorprende la gran eficacia y celeridad de las maniobras, inéditas en el continente. «Esto se debe a la unanimidad política internacional en torno al conflicto, a las grandes comunidades ucranianas establecidas previas a la guerra (como la española que cuenta con más de 115.000 ucranianos y que surgió tras la crisis de Crimea en 2014) y sobre todo a la sociedad que apoya la causa», asegura la investigadora durante un encuentro del Think Tank.

Pero ¿quiénes son esas personas que sufren por una contienda que no iniciaron? Al número de asilados en Europa hay que sumarles los 7,1 millones de desplazados internos que rondan por Ucrania en busca de ayuda. Las personas refugiadas, no son todas ucranianas, también hay varias nacionalidades que tuvieron asilo en el país y han tenido que huir. De los exiliados en el continente el 90% son mujeres y niñas, ya que la mayor parte del lado masculino de las familias ha permanecido allí, asegura ACNUR. Muchas han sufrido un duro golpe en su salud mental, y hay informes de que muchas han sido víctimas de violaciones y violencia de género.

Medidas europeas inusitadas

Los estados miembros de la UE aprobaron el 3 de marzo, una semana después de iniciarse la invasión, dar «protección temporal'' a los refugiados que llegan desde Ucrania. Este acuerdo es otro punto nunca antes visto en la política europea. La jefa de la Unidad de Migración y Asilo del espacio Schengen, Esther Pozo, asegura que dicho pacto tuvo años de intentos fallidos y parecía estancado, pero el inicio de la guerra lo cambió todo. «Tras la intervención de Zelensky, la directiva entró en efecto en tiempo record tras un acuerdo unánime en el Consejo de Ministros». Esta medida pretende ayudar también a los países limítrofes de Ucrania, aunque no sean miembros. Pozo asegura que los países del este se han dado cuenta de que necesitan a la UE. Respecto a la duración de estas medidas, la diplomática apunta que durarán un año como mínimo, hasta el 4 de Marzo de 2023. «Si no hacen nada desde la comisión, se prorrogará automáticamente dos veces durante 6 meses; y por ello desde la UE están recomendando dar el permiso de residencia por 2 años para evitar problemas», concluye.

Asilo importante en España

Pedro Sánchez confirmó el pasado miércoles que a España han llegado 134.000 refugiados ucranianos. Sophie Muller, representante de ACNUR en el territorio, explica que estas personas necesitan estabilidad tras pasar varias fronteras: «Buscan un empleo y un colegio para sus hijos, aprender español y por encima reconstruirse y enviar dinero a su país, que necesita cualquier sustento». Ante esta situación la colaboración ha sido inmensa y hasta 15.567 niños ucranianos refugiados han sido escolarizados según el Ministerio de Educación. La recepción se ha realizado a través del sistema de acogida (creado aprobado y apoyado en 2014 durante la crisis de Crimea) para los que pidan asilo internacional, tanto para refugiados como a residentes ucranianos.

La directora general de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, Amapola Blasco, explica que la situación ha permitido revisar y redimensionar el sistema y los paquetes de ayudas, hasta abrir 24.000 plazas de acogida desde febrero. «España ha puesto medidas donde no las había. El Plan de Recuperación para las personas de acogida no daba a basto y la respuesta ha sido ejemplar: comunidades autónomas, municipios, hoteles, albergues, iglesias…« Eso sí, la directora advierte una serie de retos que dicho sistema debe afrontar: «Profesionalizar el sistema para cada caso, gestionar las frustraciones de las personas y del dolor, disponer de recursos para una estancia a medio o largo plazo y además proseguir con la asistencia de emergencia en todo momento». Considera vital un servicio de orientación e información proactiva, para unificar así la información para que los ciudadanos ucranianos entiendan los procedimientos que a veces no están bien coordinados.