Guerra abierta entre Trump y su exasesora «chiflada»

Y es que la que fue tiempo atrás la principal asesora afroamericana de la Casa Blanca se ha embarcado en una ofensiva contra el presidente, acusándole de racismo, de declive mental y de silenciar a personas a golpe de talonario.

Lo complejo de este asunto es que no se han presentado aún pruebas que den cuerpo a tales acusaciones, si bien Omarosa ha facilitado presuntamente la difusión de dos grabaciones secretas, una de Trump, en la Casa Blanca. Al mismo tiempo, ha amenazado con publicar otras.

El presidente no ha dudado en encadenar un sinfín de calificativos, a cual más directo: desde llamarla «escoria» a la mujer que protagonizó durante varios años el programa televisivo que presentaba el propio líder republicano, así como «chiflada» y otras lindezas.

En este sentido, Trump no dudo en escribir el pasado lunes, en su cuenta de twitter, una más que contundente mensaje: «La chiflada de Omarosa, que fue despedida tres veces en The Apprentice, ahora ha sido despedida por última vez. No lo logró, nunca lo hará. Me imploró por un trabajo, con lágrimas en sus ojos. Le dije ‘De acuerdo’. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Era agresiva pero no lista».

En paralelo, el equipo de la campaña electoral del presidente -o lo queda de él, tras los numerosos cambios-, presentó un procedimiento arbitral contra la antigua asesora del mandatario, a la que acusan de violar un acuerdo de confidencialidad firmado por ambas partes, según informó ABC News.

Sin embargo, los ataques de Trump se redoblaron en su red social preferida: «Supongo que simplemente no funcionó cuando le das un descanso a una escoria alocada y llorosa y le das un trabajo en la Casa Blanca. ¡Buen trabajo del general Kelly por despedir rápidamente a esa perra!». En este caso, el presidente norteamericano edulcora su tweet utilizando la expresión «for quickly firing that dog» en vez del incendiario «bitch», si bien en su traducción en español despierta una incómoda ambigüedad.