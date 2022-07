Francisco I «abre la puerta» a una futura renuncia, que no sería una «catástrofe»

«A mi edad y con esta limitación tengo que ahorrar fuerzas para poder servir a la Iglesia» o, «al contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado». Con estas palabras, el papa Francisco ha dejado esta mañana «la puerta abierta» a una posible renuncia por problemas de salud, que de momento no tiene prevista pero que tampoco sería una «catástrofe», según ha explicado a los periodistas en una rueda de prensa celebrada en el avión que le lleva de regreso al Vaticano tras una intensa gira canadiense donde ha pedido perdón por «el mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas» durante la colonización.

Fiel a su carácter, el pontífice, de 85 años, ha abordado con naturalidad los rumores cada vez más insistentes sobre la posibilidad de dejar su cargo debido a unas limitaciones físicas, especialmente en una rodilla, que le obligan a moverse en numerosas ocasiones en silla de ruedas. De hecho, Francisco I ha dado la rueda de prensa sentado en una silla, un gesto inusual en él, y ha reconocido que deberá reducir sus visitas a otros países, aunque intentará continuar con el máximo de desplazamientos posible «porque es una manera de estar cerca de la gente y un modo de servir». No obstante, admite que no cree que «pueda mantener el mismo ritmo de viajes que antes». Las señales de agotamiento han sido visibles durante los seis días que ha durado su intensa visita a Canadá, y que incluso le llevaron este viernes hasta Alaska, donde se reunió con la comunidad inuit.

El pontífice argentino ha matizado en cualquier caso, que todavía no ha pensado en la posibilidad de una renuncia, pero adelantó que tampoco sería «una catástrofe. Honestamente, no es una catástrofe. Se puede cambiar de papa. No es un problema», ha explicado. Esta es la primera vez que Francisco I se pronuncia sobre esta cuestión tras haber desmentido en varias ocasiones los rumores de una renuncia inminente. De hecho, ha dejado claro que sólo lo contempla como una opción de futuro si sus limitaciones de salud empeoran. No sería el primer papa que da este paso, ya que Benedicto XVI dimitió en febrero de 2013 también por motivos de salud. Con su habitual humor, Francisco I ha remarcado que él es un papa jesuita y que obedece la «voluntad del Señor. Y si el Señor te indica que vayas al rinción, pues vas al rincón».