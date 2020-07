Fin de la cuarentena en Reino Unido para viajeros de España

Reino Unido

Alemania

El matadero junto a Gütersloh (oeste) epicentro del mayor brote de la covid-19 en semanas en Alemania no puede aún reiniciar su actividad. Las autoridades del municipio consideran que aún es demasiado pronto para poder valorar en su conjunto el protocolo de medidas sanitarias que ha propuesto Tönnies, propietario de la planta y mayor productor de carne del país. Este domingo se probará un nuevo sistema de ventilación, conscientes de que la propagación del coronavirus está muy ligada en espacios cerrados a los procesos de circulación del aire. Los responsables políticos apuntaron que desean que la planta reabra, pero que la seguridad es más importante que la velocidad. Cerca de mil personas resultaron infectados por el coronavirus en este brote, en su mayoría trabajadores temporales del matadero -unas instalaciones con 7.000 trabajadores-, empleados procedentes de Polonia, Rumanía y Bulgaria en su mayor parte en unas condiciones laborales muy precarias y que residían hacinados en alojamientos de la empresa.

Las principales empresas de cruceros de Alemania, como TUI Cruises, Hapag-Lloyd y Aida retomarán su actividad en los próximos días. Así lo ha avanzado la asociación sectorial Clia, que propugna una reapertura cautelosa tras más de tres meses de parón forzado por la pandemia de coronavirus. Barcos de estas empresas no pudieron concluir su último viaje por la irrupción de la covid-19, con su pasaje atrapado en el interior, o quedaron en cuarentena al detectarse algún infectado a bordo. Ahora las empresas han desarrollado un protocolo de seguridad junto a la ciudad-estado de Hamburgo, las autoridades sanitarias y los responsables de la asociación de puertos de Alemania. Estas líneas maestras incluyen que en estos primeros viajes los pasajeros no podrán desembarcar en los puertos de ningún otro país. «Estamos satisfechos de que nuestros socios tienen un marco fiable con este protocolo para reiniciar su actividad», asegura el director de Clia, Helge Grammerstorf. TUI tiene previsto que su primer crucero zarpe el 24 de julio, mientras que Hapag-Lloyd comenzará el 31 y Aida el 5 de agosto.

Las exportaciones alemanas recuperaron en mayo un 9 %ocon respecto a abril, cuando se derrumbaron más de un 31% a causa de la pandemia, la mayor caída en 70 años. Según la Oficina Federal de Estadística (Destatis) las exportaciones de bienes y servicios alemanes en mayo estuvieron no obstante un 29,7 por ciento por debajo de las de ese mismo mes del año previo. Con respecto a febrero, último mes no afectado por la Covid-19, la caída es del 26,8 por ciento. Destacó la contracción de la demanda de países como Estados Unidos y Reino Unido, especialmente azotados por el Sars-Cov2. Las cifras de la cartera de pedidos a la industria alemana, publicada esta semana, arrojaban una imagen similar: la primera economía europea está iniciando la recuperación tras el parón forzado de la actividad por la pandemia, pero este proceso se intuye largo porque aún falta tiempo para poder recuperar los niveles previos a la crisis.

Rusia

Moscú registró ayer 568 contagios, la cifra más baja desde abril. El número de infectados sigue disminuyendo y también el de fallecidos, desde ayer se produjeron 28 decesos. El total de casos positivos en la capital rusa desde el comienzo de la pandemia supera los 228.000 y el de muertos por coronavirus rebasa los 4.000. De momento, no ha habido que lamentar ningún rebrote importante de coronavirus en la principal ciudad del país.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció ayer el levantamiento de más restricciones impuestas por la Covid-19 en la desescalada iniciada en junio. Desde el próximo día 13 de julio, no será ya obligatorio el uso de la mascarilla en la calles y otros lugares abiertos, pero continuará siéndolo en los sitios cerrados y en el transporte público, así como también los guantes.

Francia

El número de casos positivos se ha cuadruplicado en una semana en el departamento francés de Mayenne, al oeste de París, por lo que las autoridades sanitarias se han visto obligadas a llevar a cabo una campaña masiva de detección del Sars-Cov-2 entre la población. Unas 300.000 personas van a ser sometidos a tests -no obligatorios-, principalmente en la ciudad de Laval, donde se van a tomar medidas de precaución suplementarias.

El uso de mascarilla será obligatorio en los mercados, donde se van a ampliar la distancia de separación entre los puestos. El alcalde de la localidad ha decidido cancelar los fuegos artificiales del 14 de julio, así como varios otros eventos planeados para las próximas semanas. Las piscinas funcionarán por franjas horarias y las bodas estarán reducidas a 20 invitados. Por el momento, sin embargo, la prefectura no prevé un reconfinamiento de la población.

Las autoridades evalúan actualmente 129 focos de contagio, aunque el de Mayenne es, por el momento, el más preocupante en la Francia metropolitana. En el país se diagnostican diariamente unos 500 casos de coronavirus, «aunque probablemente sean la mitad de la realidad», advierte el presidente de Consejo científico que asesora al gobierno en la crisis sanitaria, Jean-François Delfraissy, en una entrevista en ‘Le Figaro’. El número de llamadas a SOS Médecins, el servicio médico domiciliario, se ha multiplicado también en las últimas semanas, uno de los indicadores que las autoridades vigilan para hacer un seguimiento de la epidemia.

Hoy el ministro de Sanidad ha anunciado también que el gobierno planea hacer tests a todos los viajeros que vengan de lugares extracomunitarios de riesgo en los mismos aeropuertos. Las pruebas no serán, sin embargo, obligatorias, «porque no podemos obligar a alguien a hacerse el test», ha dicho, no obstante, Olivier Véran en una entrevista en BFM.