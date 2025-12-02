Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Anyomi perdona en el último suspiro de la primera parte
Steve Witkoff y Vladímir Putin, en San Petersburgo durante la pasasa primavera. EFE

Putin advierte que si la UE quiere iniciar una guerra, Rusia «está lista desde ahora»

El presidente ruso hace esperar tres horas al enviado de EE UU Steve Witkoff antes de reunirse en Moscú para debatir el plan que podría poner punto final al conflicto en Ucrania

Álex Bustos

Moscú

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:25

Comenta

Justo antes de recibir al enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el presidente Vladímir Putin compareció este martes en el foro económico del banco VTB 'Rusia ... llama'. Desde el atril de este evento, el mandatario eslavo tocó muchos temas de actualidad y diferentes mensajes dirigidos a sus vecinos del continente. Uno en especial lo envió a los líderes europeos, a quienes advirtió que Rusia no tiene planes de entrar en guerra con la UE pero «si Europa de repente quiere luchar contra nosotros y empieza, (Rusia) está lista ahora mismo».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  3. 3 Kenneth V. V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  4. 4 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  5. 5 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  6. 6 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  7. 7 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  8. 8 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  9. 9 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  10. 10 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Putin advierte que si la UE quiere iniciar una guerra, Rusia «está lista desde ahora»

Putin advierte que si la UE quiere iniciar una guerra, Rusia «está lista desde ahora»