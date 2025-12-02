Putin advierte que si la UE quiere iniciar una guerra, Rusia «está lista desde ahora»

Justo antes de recibir al enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el presidente Vladímir Putin compareció este martes en el foro económico del banco VTB 'Rusia ... llama'. Desde el atril de este evento, el mandatario eslavo tocó muchos temas de actualidad y diferentes mensajes dirigidos a sus vecinos del continente. Uno en especial lo envió a los líderes europeos, a quienes advirtió que Rusia no tiene planes de entrar en guerra con la UE pero «si Europa de repente quiere luchar contra nosotros y empieza, (Rusia) está lista ahora mismo».

Se trata de un mensaje que el jefe del Kremlin ha lanzado en anteriores ocasiones en las últimas semanas en paralelo a la reiteración, por parte de diferentes dirigentes comunitarios, de que Moscú se estaría planteando un conflicto armado en el futuro con miembros del bloque. Putin se mostró molesto con estas declaraciones pero también con las iniciativas europeas que, según el, entorpecen las negociaciones sobre la normalización de Ucrania. «Ellos no tienen una agenda de paz, están del lado de la guerra» criticó. Desde el Kremlin ven «claramente« un deseo expreso de »bloquear todo el proceso de paz».

El presidente añadió que nadie ha expulsado de las negociaciones de paz a la UE. «Ellos (los países de Europa) están ofendidos. Pero quiero señalar que nadie los suspendió, ellos mismos se retiraron» aseguró. La política de Bruselas respecto al conflicto ha buscado responder a Rusia y sancionarla, además de apoyar económicamente y militarmente a Ucrania, algo que ha molestado a Moscú. Reiteró que las «propuestas presentadas por Europa como parte del plan de paz sobre Ucrania son inaceptables para Rusia».

Desde su punto de vista, los países occidentales «quieren eliminar a los competidores, mantener sus antiguos privilegios en un mundo en rápido cambio, ese monopolio que se les escapa». A pesar de sus palabras, el país euroasiático se ha visto debilitado tras casi cuatro años de guerra, ha perdido influencia en Oriente Medio, Cáucaso y Asia Central. Además podría perder pronto a la Venezuela de Nicolás Maduro.

Putin también mencionó que su país siente «presión externa». «Sin embargo, la economía está haciendo frente con éxito a estos desafíos» matizó. Además señaló que su deuda pública es de las más bajas del mundo, inferior al 20% del PIB. A pesar de estas palabras, la economía rusa ha sufrido vaivenes y las autoridades se han visto obligadas recientemente a subir impuestos tanto a la renta como por el valor añadido.

Otro de los temas caudales de su discurso fue Ucrania. El jefe del Kremlin criticó los ataques de Kiev contra petroleros rusos en el mar Negro e incluso los tildó de «piratería». Añadió que Rusia considerará «medidas de respuesta« contra quiene »asisten a Kiev en estas operaciones de piratería» y añadió que la forma más radical sería «aislar a Ucrania del mar». Otra respuesta rusa más viable, según Putin, sería que Moscú «ampliara el alcance de nuestros ataques contra las instalaciones portuarias y los buques que hacen escala en puertos ucranianos».

Las declaraciones del mandatario se han producido antes de recibir al emisario de EE UU Steve Witkoff, que ha viajado a Moscú en compañía de Jared Kushner, yerno de Trump, exasesor de política exterior y que también participa en las negociaciones. Witkoff llegó a las cinco de la tarde (las 15.00 en España) y ha tenido que esperar tres horas a ser recibido por el presidente ruso, en lo que algunos analistas definen como un gesto de humillación hacia el enviado de Trump.

Los dos enviados llevan al líder ruso el nuevo documento revisado del plan diseñado por Donald Trump, que incluye algunas modificaciones introducidas por Ucrania. Este proyecto cuenta con el beneplácito, con reparos, de Volodímir Zelenski, aunque todavía resulta toda una incógnita si Rusia lo aceptará.

Victoria militar

Vladímir Putin parece haberle tomado gusto a los golpes de efecto previos a las negociaciones con Estados Unidos sobre la paz en Ucrania. Poco antes de la llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú, el Ministerio de Defensa ha anunciado la conquista de Pokrovsk, una ciudad industrial antaño importante, de 60.000 habitantes de los que solo queda un millar en sus calles, que los dos bandos toman como un centro neurálgico en el futuro de la guerra. Kiev niega la victoria y asegura que se trata de una simple operación de propaganda del Kremlin.

«Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (el nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov», una localidad colindante, ha dicho Valeri Valeri Guerásimov, el hombre fuerte del Estado Mayor. Putin, por su parte, ha hecho una visita a la comandancia militar de las tropas rusas para alentarles en su lucha en el frente, justo unas horas antes de recibir a Witkoff.

El objetivo principal de la delegación norteamericana en este encuentro es avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania -que parecen haberse acelerado en las últimas semanas a raíz de que trascendiera el plan elaborado por EE UU y Rusia- y tratar el futuro de la antigua república soviética.

Hasta ahora, Trump se ha mostrado optimista sobre estas conversaciones: «Las negociaciones van bien. Queremos evitar la pérdida de vidas»

Witkoff y el propio Kushner, junto al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, se han reunido en los últimos días con una delegación ucraniana para abordar el plan de paz, que inicialmente recogía las peticiones rusas y no contaba con la opinión de la exrepública. Entre los puntos que trataron aparecían «el calendario de las elecciones en Ucrania, la posibilidad de un intercambio territorial y otros asuntos que la Casa Blanca y Kiev aún no han podido resolver», señaló el diario 'The Wall Street Journal'. Hasta ahora, Trump se ha mostrado optimista sobre estas conversaciones: «Las negociaciones van bien. Queremos evitar la pérdida de vidas», declaró.

Expertos citados por medios de Rusia como el portal Gazeta sugieren que la principal cuestión que se tratará en la cita de este martes será «el futuro de Ucrania» y que el Kremlin plantea el mantenimiento bajo control ruso de las provincias ocupadas en la antigua república como «una exigencia férrea».

La de este martes es la sexta visita de Witkoff este año a Rusia. Estuvo en febrero en Moscú y viajó a San Petersburgo el 13 de marzo, los días 11 y 25 de abril y el 6 de agosto. En las reuniones entre el enviado de Trump y Putin se notó muy buena sintonía, con saludos sonrientes, pero lo cierto es que en la práctica ha habido muy pocos avances sobre un hipotético plan de paz. Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, dijo sobre la última reunión que el jefe del Kremlin había transmitido «algunas señales (a Trump) sobre la cuestión ucraniana» y calificó aquel diálogo de «útil y constructivo».

La propuesta de paz de 28 puntos negociada por Washington y Moscú ha tenido mucho eco en la esfera internacional. A pesar de las críticas ucranianas y de la UE, en Rusia han recibido la propuesta con moderado entusiasmo. Lo confirmó Putin el pasado jueves, cuando dijo que el documento podría servir como «posible base de futuros acuerdos». Ushakov comentó en la misma línea que, «no todas, pero sí muchas de las cláusulas nos parecen totalmente aceptables». El plan, sin embargo, fue modificado hace unos días en Ginebra entre representantes de Ucrania y EE UU para hacerlo un poco más favorable a los intereses de la exrepública. Por ahora no se conocen los detalles de esos cambios ni si cuentan con el visto bueno del Kremlin.