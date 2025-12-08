Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una embarcación con migrantes. Reuters

La UE endurece su política migratoria y avala la creación de centros de detención fuera de Europa

El pacto, que no gusta a España, permite agilizar las deportaciones y recorta el Fondo de Solidaridad para los Estados con más indocumentados

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:28

Comenta

Sin discusión ni debate. Los Veintisiete dieron el lunes el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de aquellas ... personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas y allana el camino a la creación de centros de deportación en terceros países considerados «seguros» por el bloque. Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención, como el que ya creó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania. El texto pactado rebaja, igualmente, las reubicaciones de 30.000 a 21.000 personas para 2026 y reduce el llamado Fondo de Solidaridad para compensar a países tensionados como España de 600 a 420 millones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  8. 8 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  9. 9 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  10. 10 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UE endurece su política migratoria y avala la creación de centros de detención fuera de Europa

La UE endurece su política migratoria y avala la creación de centros de detención fuera de Europa