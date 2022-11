Los ucranianos sacan a relucir su creatividad en el frente

La guerra saca a relucir lo peor de la sociedad –el daño, la destrucción, la muerte de inocentes...–, pero también la valentía y la creatividad. Tras un largo periodo de tiempo en el frente, donde la fatiga y la falta tanto de suministros como de armamento hacen mella en la moral de las filas, los soldados hacen gala de sus habilidades al estilo de Richard Dean Anderson en su papel de MacGyver, personaje que con un chicle podía elaborar casi cualquier artilugio que le sacara de más de un apuro. Los ucranianos, que tienen sobre sus hombros el peso de llevar más de ocho meses continuos de guerra, han demostrado su ingenio con creaciones que utilizan como armas para defenderse de los invasores.

Para evitar mayores daños en las numerosas ofensivas rusas mediante drones sufridas por Kiev en las últimas jornadas, el ingenio se ha abierto paso para crear sistemas antidrones artesanales. ¿Cómo? Montando una ametralladora pesada sobre una camioneta. «El comandante de la brigada me dijo: 'Necesitamos una solución (a los continuos ataques con drones kamikazes iraníes). Tenemos metralletas, eso es todo'», relata Serguéi Bondarenko, un directivo de defensa territorial que ha tomado parte en el origen de este proyecto llevado a cabo en la ciudad industrial de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk, al sur del país.

Aunque el prototipo no tiene nada de revolucionario, lo cierto es que hasta ahora el Ejército ucraniano no contaba con nada similar a este tipo de arsenal. «Tenemos la competencia y el material, y no nos faltan ideas», afirma Bondarenko, de 39 años, antiguo ingeniero que lucha contra las tropas rusas desde 2014, cuando Moscú anexionó la península de Crimea y comenzó el conflicto armado contra los prorrusos en la región del Donbás.

Proteger su cielo es una de las peticiones más importantes que ha realizado el Gobierno de Volodímir Zelenski. Su ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, pidió el pasado miércoles auxilio a Occidente en ese sentido. «Necesitamos dividir los objetivos en el aire. Por ejemplo, para atacar misiles de crucero o balísticos, nuestros sistemas de defensa usarán misiles como 'IRIS-T' de Alemania y pronto también habrá 'NASAMS', o nuestros sistemas soviéticos como 'Buk'. Contra los drones iraníes podemos usar equipos más baratos como el 'Gepard', 'Stinger' y 'Starstreak', u otros equipos», explicó.

Serguéi Bondarenko muestra el sistema antidrones artesanal creado en su taller de Krivói Rog, al sur del país. / Genya SAVILOV/AFP

«Pedimos a nuestros socios que encuentren las soluciones con diferentes sistemas, no sólo de medio o largo alcance, también de corto alcance», como los que tienen países como Suecia, Alemania y Estados Unidos, declaró Reznikov. Mientras, los misiles y drones siguen llegando. Por ello, y para suplir los abusivos precios de otros sistemas de defensa aérea, han llevado a cabo este exitoso proyecto. La ametralladora pesada, explica Bondarenko, puede alcanzar objetivos a seis kilómetros de distancia, una altura mayor que a la que vuelan los drones.

«Hacemos cosas con lo que tenemos»

En Ucrania «gusta mucho lo hecho a mano», asegura este ingeniero convertido en soldado. «Podemos fabricar muñecas de trapo o ametralladoras, hacer bordados, cantar bonitas canciones y matar a cientos de rusos», exclama con orgullo.

Ésta no es la única invención durante la guerra. Ievguen confeccionó un sistema artesanal de lanzacohetes múltiple en su Mercedes todoterreno. ¿Cómo? Los cuatro tubos de este arma proceden de los 'Grad' rusos destruidos por el Ejército de Kiev, mientras que una pequeña viga sirve de torreta. «Hacemos cosas con lo que tenemos», comenta Ievguen.

«Hago lo que sea para ayudar a los nuestros a ganar», afirma a su vez Vitali Brizgalov, que, en su pequeño garaje y con la ayuda de una decena de trabajadores, se ha lanzado a construir pequeños vehículos con lanzamisiles incorporado para las fuerzas ucranianas. Treinta de ellos ya se usan en el frente. Una muestra más de que la creatividad se encuentra en cualquier situación.