Ucrania golpea Kursk con el tercer ataque a un aeródromo en territorio ruso en dos días La explosión de un dron provoca el incendio de un tanque de petróleo, aunque no deja ninguna víctima

Un ataque con drones ha causado un incendio en un aeródromo de la ciudad rusa de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, aunque sin causar víctimas. Según ha informado el gobernador de la región, Roman Starovoit, se ha incendiado un tanque de petróleo. Las agencias de inteligencia ya investigan lo sucedido. El ataque tiene lugar apenas unas horas después de que se registraran sendas explosiones en otras dos bases aéreas rusas situadas a cientos de kilómetros del frente. El Kremlin acusó a Kiev de estar detrás del ataque.

Los tres incidentes arrojan interrogantes sobre la estrategia militar ucraniana. Los envíos de armas occidentales estaban supeditados a que Ucrania utilizase el armamento dentro de su territorio nacional. Por eso no se enviaron armas de larga distancia. Nadie puede saber hasta dónde llegaría la escalada bélica si Kiev llevara la guerra al corazón de Rusia. Pero ahora parece que Ucrania, que no ha reivindicado la autoría de los ataques, ha comenzado a volar por su cuenta.

Ukroboronprom, el fabricante estatal de armamento ucraniano, declaró en octubre que estaba «ultimando el desarrollo» de un avión no tripulado con una ojiva de 75 kilos y un alcance de casi mil kilómetros, y el domingo dijo que había completado las pruebas del arma. Apenas un día después, las bases aéreas rusas fueron alcanzadas. Este martes, un tercer aeródromo ha sido alcanzado.

Si bien los drones fueron desplegados en Ucrania y volaron a baja altura hasta Rusia para evitar ser detectados, los analistas sostienen que fue necesario contar con un equipo sobre el terreno para dirigir los aparatos. También los blogs militares rusos críticos con el Kremlin acusan a Moscú por no ser capaz de impedir los bombardeos y dan por hecho que unidades ucranianas operan desde territorio ruso, lo que demuestra que Rusia también es vulnerable.

Un exdiplomático estadounidense y analista militar, Max Bergmann, afirma en el diario 'New York Times' que esta estrategia de golpear el territorio nacional ruso tiene una lectura más allá de exhibir músculo militar. A su juicio, «también envía un mensaje a Rusia de que continuar la guerra no es gratuito, que no sólo Ucrania es vulnerable a los ataques de drones y misiles de largo alcance; también lo es Rusia». «Esto es útil para Kiev, ya que cuando o si los dos países se sientan alguna vez» en una mesa de negociación, «el compromiso de detener los ataques en territorio ruso es ahora una valiosa baza que Ucrania tiene que ofrecer».

Un misterioso ataque con drones destruyó en octubre varios buques rusos amarrados en la base de Sebastopol, lo que casi hace descarrilar el acuerdo para la exportación de grano. Y meses antes, en agosto, otro ataque destrozó varios aviones en la base aérea de Saki, en Crimea.