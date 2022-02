El tormenta Eunice azota el sur de las islas británicas

La tormenta Eunice ha causado una muerte en Irlanda, lesiones a varias personas en el Reino Unido y daños a numerosos edificios, en las últimas horas de su paso por el sur de Inglaterra. El fallecido en la localidad irlandesa de Wexford murió como consecuencia de la caída de un árbol. El ventarrón ha provocado, además, decenas de lesiones por golpes de materiales desgajados en edificios, especialmente en los tejados. Asimismo, miles de británicos perdieron el suministro de electricidad.

El viento alcanzó el mayor registro histórico de las islas británicas con 200 kilómetros por hora y se midió en la isla de Wight. La zonas costeras registraron con frecuencia los 150 kilómetros por hora. En zonas del interior de Gales o en Londres se superaron los 100 kilómetros por hora. Fragmentos de tela plástica en la cubierta de la Carpa del Milenio, un edificio emblemático del este de la capital- diseñado por el recientemente fallecido, Richard Rodgers- se desgarraron de la retícula metálica.

Una coincidencia afortunada es la reducción drástica del tráfico, porque muchos colegios están en vacación semanal, el descanso habitual en mitad del trimestre. Las autoridades han recomendado en cualquier caso que no se hagan viajes innecesarios. Se han suspendido muchos servicios de tren y vuelos, aunque no se ha cerrado del todo el tráfico aéreo o de ferrocarril.

La Oficina Meteorológica ha establecido alertas ámbar en la mayoría de las zonas afectadas y también rojas- algo que raramente ocurre en lugares como Londres- allí donde el temporal tiene más intensidad. Se espera que la tormenta abandone Gales y el sur de Inglaterra durante la madrugada del sábado y que las velocidades bajen a lo largo del fin de semana, aunque habrá fuertes vientos ocasionales y lluvias.

Aunque los desperfectos y daños causados por las ráfagas de viento son omnipresentes en las zonas afectadas, no parecen comparables con los causados por el gran temporal de 1987. Los vientos por encima de los 150 kilómetros por hora fueron comunes. Murieron 18 personas y se calcula que 15 millones de árboles fueron destruidos.

Los servicios de emergencia pidieron que la gente no llamase a ambulancias si no había heridos por el derribo de un árbol. La retirada de árboles o ramas en las vías públicas es tarea de los ayuntamientos, que también habían recomendado a los vecinos que no dejasen en la calle los cubos de la basura para su recogida. Imágenes en los medios de comunicación indican que no todo el mundo siguió esa recomendación.