La sobrina de Marine Le Pen se une a la campaña de Éric Zemmour

La exdiputada francesa Marion Maréchal, sobrina de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen y nieta de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, anunció este domingo oficialmente que apoya al ultraderechista Éric Zemmour, adversario de su tía en la carrera hacia el Palacio del Elíseo.

«He tomado la decisión de apoyar a Éric Zemmour para las elecciones presidenciales», confirmó Márechal, de 32 años, en una entrevista publicada por la revista 'Valeurs Actuelles'. «Me uno al candidato que considero mejor situado para llevar las ideas que siempre he defendido a la victoria», añadió la exdiputada del Frente Nacional (hoy Reagrupación Nacional).

«Mi querida Marion, siempre tuve la intuición de que un día combatiríamos juntos por Francia. No sabía ni cuándo ni cómo, pero sabía que pasaría», dijo Zemmour, que recibió con besos y brazos abiertos a la sobrina de Le Pen en el mitin que celebró en Tolón, sureste de Francia. «Vamos a ganar», gritaban sus seguidores.

Maréchal, considerada la musa de la extrema derecha más tradicionalista, reconoció que tomar la decisión de apoyar a Zemmour «fue difícil», porque no era una opción obvia dado su pasado político, sus lazos familiares y sus responsabilidades profesionales actuales.

Marion Máréchal es hija de Yann Le Pen, hermana de Marine Le Pen. Abandonó hace cinco años la vida política tras la derrota de su tía en las elecciones presidenciales de 2017. Fundó en 2018 el Instituto de Ciencias Sociales, Económica y Políticas (ISSEP) en Lyon, un 'think tank' ultraderechista. Fue entonces también cuando dejó de usar el doble apellido (Maréchal-Le Pen) para pasar a llamarse simplemente Marion Maréchal.

Ninguna sorpresa

La decisión de la ex diputada de extrema derecha de apoyar a Zemmour no ha sido una sorpresa. Le acompañó en septiembre a Budapest, donde fueron recibidos en privado por Viktor Orban, primer ministro de Hungría. No obstante, Marine Le Pen también visitó a Orban en octubre y éste le puso la alfombra roja para recibirla.

Maréchal está convencida de que Zemmour es «el candidato mejor situado para calificarse y crear la sorpresa en la segunda vuelta». «No es cuestión de sondeos, sino de perspectiva política», opinó la exdiputada de extrema derecha. Todavía no está claro si el apoyo de Márechal, esperanza de la ultraderecha católica, a Zemmour va a pesar en los sondeos.

En enero, Marine Le Pen había considerado «brutal y violento» que su sobrina fuera a apoyar a Zemmour, como se rumoreaba ya entonces. Este fin de semana trató, sin embargo, el sábado de quitar hierro al asunto.

«La pobre Marion se ha transformado en una especie de salvavidas de una campaña que se está hundiendo. Es una pena porque se merece más que esto», dijo el sábado la candidata de Reagrupación Nacional, segunda intención de voto por detrás del presidente saliente Emmanuel Macron.

Macron, favorito

Si este domingo se celebrara la primera vuelta de los comicios presidenciales en Francia, Macron obtendría un 30,5% de los votos; seguido de lejos por Le Pen (14,5 %) y Zemmour (13 %), según un reciente sondeo del instituto Ipsos. Según la normativa electoral, solo los dos candidatos más votados pasan a la segunda vuelta.

La familia Le Pen, presente en la política gala desde hace décadas, fascina a los franceses. Así, buena parte del público sigue con atención los capítulos de este culebrón político-familiar lleno de desavenencias familiares, reconciliaciones y traiciones políticas.

Marine Le Pen, en su empeño de «desdemonizar» al partido y echar a los miembros más radicales para tratar de crecer y atraer votantes, expulsó en 2018 a su padre del partido. El Frente Nacional pasó a llamarse Reagrupación Nacional. Este cambio de nombre no gustó al patriarca, que lo calificó de «el golpe más severo» que el Frente Nacional ha recibido desde su fundación.