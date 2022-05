Scholz y Macron conjuran el eje franco-alemán ante la guerra en Ucrania

El canciller federal Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, urgieron este lunes a reformar la Unión Europea, destacaron las perspectivas de adhesión de los países de los Balcanes Occidentales y reiteraron su solidaridad con Ucrania, cuya petición de ingreso es estudiada en Bruselas. «Ucrania pertenece a la familia europea», dijo Scholz tras recibir al presidente francés con honores militares en su primera visita al extranjero desde su reelección. Ante la guerra ofensiva iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania, los europeos son conscientes del bienestar, la seguridad y la libertad que se disfruta en el seno de la UE, dijo Scholz, mientras Macron destacó que ambos países y sus socios en la OTAN y la Unión Europea harán todo lo posible para evitar que el conflicto bélico se extienda a otros países.

El presidente galo y su anfitrión alemán subrayaron la soberanía del país atacado y su decisión de defender la democracia ante la agresión rusa. Scholz comentó que es necesario avanzar rápidamente para acabar con la guerra y exigió que el régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, retire todas sus tropas de los territorios ocupados, además de advertir a Moscú que ni los ucranianos ni los países occidentales aceptarán una paz dictada por el Kremlin. Macron defendió por su parte nuevas perspectivas para el acercamiento de Ucrania a Europa y la reforma de la UE para convertirse en una confederación europea, abandonando la toma de decisiones por unanimidad y apostando por las mayorías. Aunque el proceso de adhesión de Ucrania podría acelerarse, será inevitable que este dure varios años, añadió el jefe del estado francés, quien se mostró partidario de nuevos procedimientos para ofrecer mayores perspectivas a las autoridades de Kiev.

«La guerra ha retornado a nuestro continente», dijo Macron, para el que esto hace necesario revisar los objetivos de la política de defensa europea, así como limitar al máximo la dependencia del continente de las energías fósiles rusas. «Vivimos un cambio de época», declaró a su vez Olaf Scholz, quien comentó que la amistad franco alemana es más importante que nunca. «Europa solo puede ser un éxito si estamos unidos», agregó el canciller federal. Preguntado por su opinión acerca del desfile de la victoria sobre la Alemania nazi hace 77 años celebrado este lunes en Moscú, el jefe del gobierno alemán señaló que «lo importante es que no se perfilara una nueva escalada, por lo menos en lo que se refiere al nivel retórico», pero subrayó que «veremos que es lo que realmente acaba pasando en Ucrania», mientras Macron comentó que «no hemos visto una escalada verbal, pero eso no nos basta: queremos un alto el fuego lo antes posible. De lo contrario no se podrá seguir negociando». El presidente galo declaró además que en su cena de trabajo con Scholz se abordarán posibles nuevas sanciones contra Rusia. «Hablaremos este lunes mismo de eso», comentó el político galo, quien afirmó que Ucrania seguirá contando con ayudas de occidente, también militar.