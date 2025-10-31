Sarkozy sabrá el 10 de noviembre si obtiene la libertad provisional

¿Nicolas Sarkozy saldrá de prisión 20 días después de su encarcelamiento? Los jueces examinarán el 10 de noviembre la petición de sus abogados de ... liberarlo. Salvo una decisión inesperada, decidirán ese día excarcelarlo teniendo en cuenta la edad del expresidente de Francia (70 años). El Tribunal de París lo condenó en septiembre a cinco años de cárcel por la trama libia, pero la estancia entre rejas del exjefe del Estado galo podría acabarse al cabo de menos de tres semanas.

Sarkozy ingresó en el centro penitenciario de la Santé, en el distrito XIV (sur) de la capital, el pasado 21 de octubre, día en que se convirtió en el primer expresidente de Francia en ser encarcelado en la historia de la Quinta República. Sus abogados presentaron esa misma mañana un recurso para que le concedan la libertad provisional, y los jueces disponían hasta finales de enero como muy tarde para examinarlo. Fuentes judiciales han informado este viernes a varios medios galos que el examen de ese recurso tendrá lugar dentro de diez días. A cambio de liberarlo el 10 de noviembre, los magistrados podrían exigirle que lleve un brazalete electrónico y prohibirle que abandone el territorio nacional.

Si los magistrados toman una decisión en ese sentido, el que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 recuperará su libertad al menos hasta que se celebre el juicio en segunda instancia por el caso de la financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Ese segundo proceso está previsto que empiece el 25 de marzo del año que viene. La presidenta de la corte pidió el mes pasado una aplicación inmediata de la pena de cárcel para Sarkozy debido «a la extrema gravedad de los hechos». El exmandatario conservador fue condenado por un delito de asociación de malhechores.

Un excarcelado

Tras el anuncio de la sentencia el 25 de septiembre, la jueza Nathalie Gavarino mandó a prisión desde ese mismo día a dos de los ocho condenados: el banquero Wahib Nacer y el intermediario Alexandre Djouhri. Los magistrados concedieron el martes la libertad provisional a Nacer, de 81 años, que había sido castigado con cuatro años entre rejas. El próximo lunes examinarán la petición de libertad de Djouhri, un conocido intermediario en Francia cuyo nombre suele aparecer en casos de corrupción como la trama libia.

El precedente de la liberación provisional de Nacer fue una buena noticia para Sarkozy y su equipo legal. Los diez días que el expresidente lleva en prisión han comportado recurrentes polémicas, desde la presencia de dos policías que vigilan su celda hasta la visita este miércoles del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que fue uno de los delfines sarkozistas. Un colectivo de abogados presentó este viernes una denuncia contra Darmanin. Lo acusa de «haber tomado partido» y haber puesto en duda la independencia de los magistrados con esa visita al exjefe del Estado.