Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Sarkozy se despide de su esposa antes de entrar en prisión. AFP

Sarkozy sabrá el 10 de noviembre si obtiene la libertad provisional

Los jueces examinarán ese día la petición de sus abogados de excarcelarlo tras haber pasado 20 días en la prisión de la Santé

Enric Bonet

París

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:18

Comenta

¿Nicolas Sarkozy saldrá de prisión 20 días después de su encarcelamiento? Los jueces examinarán el 10 de noviembre la petición de sus abogados de ... liberarlo. Salvo una decisión inesperada, decidirán ese día excarcelarlo teniendo en cuenta la edad del expresidente de Francia (70 años). El Tribunal de París lo condenó en septiembre a cinco años de cárcel por la trama libia, pero la estancia entre rejas del exjefe del Estado galo podría acabarse al cabo de menos de tres semanas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  2. 2 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  3. 3 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  4. 4 Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta
  5. 5 Un vertido «de apariencia química» mata al 40% de la producción de lubinas de las granjas de Melenara
  6. 6 La ULPGC cierra la puerta a Vito Quiles: «no autorizará» actos que promuevan la confrontación y provocación
  7. 7 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  8. 8 Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida
  9. 9 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja
  10. 10 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sarkozy sabrá el 10 de noviembre si obtiene la libertad provisional

Sarkozy sabrá el 10 de noviembre si obtiene la libertad provisional