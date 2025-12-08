Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nicolas Sarkozy. Reuters

Sarkozy relata su experiencia entre rejas: «En la cárcel todo es gris»

Los primeros fragmentos del libro que el expresidente francés escribió durante su encarcelamiento suscitan controversia al pedir una alianza entre la derecha republicana y la extrema derecha

Enric Bonet

París

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:04

Comenta

A pesar de haber pasado menos de tres semanas en prisión, el expresidente francés Nicolas Sarkozy publicará esta semana un libro sobre su encarcelamiento por el caso de la financiación libia de la campaña presidencial de 2007 ... . Titulada 'Le journal d'un prisonnier' (El diario de un prisionero), esta obra llegará a las librerías el miércoles en Francia. Pero varios medios galos ya han publicado fragmentos de estos escritos desde la cárcel. Abarcan desde su condena el 25 de septiembre por un delito de asociación de malhechores con la dictadura de Muamar el Gadafi hasta su excarcelación el 10 de noviembre.

