Salvini desata un escándalo al cuestionar las sanciones a Rusia

Matteo Salvini provocó el sábado una nueva tormenta política en Italia al cuestionar la eficacia de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania. El líder del partido ultraderechista Liga defendió que los ciudadanos del país estaban «perdiendo y los rusos ganando» y que «evidentemente en Bruselas alguien ha cometido un error con las cuentas».

«Estamos ante el único caso en el mundo en el que las sanciones para detener una guerra, para poner de rodillas a un régimen, para bloquear los ataques, no perjudican a los sancionados, sino a los que sancionan», añadió. «Debemos seguir apoyando, defendiendo y ayudando al pueblo ucraniano, pero las sanciones no están perjudicando a Rusia, que está ganando cientos de billones más. Están perjudicando a nuestros negocios y a nuestras familias», apuntó.

Ya ayer, Salvini se mostró más conciliador. «¿Europa dice que no se levantan las sanciones? Bueno. Uno solo no va a ninguna parte. No le ladro a la luna. Dejémoslas», indicó. Además, pidió un «escudo europeo», aunque reiteró su argumento: «Las sanciones no funcionan. Quien invade un país está totalmente equivocado. Siempre hemos apoyado toda ayuda a Ucrania, pero han pasado varios meses y las facturas del gas están llegando a pagarse incluso al triple. La guerra continúa y las arcas de Rusia se llenan de dinero», remachó.

Las palabras de Salvini provocaron de inmediato la respuesta de otros sectores políticos. «No se puede bromear sobre el tema de la guerra y las sanciones. Es una irresponsabilidad hacer campaña así y cuestiona la fiabilidad del país», advirtió el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, mientras que la ministra de Cohesión Sur y Territorial, Mara Carfagna, del partido conservador Fuerza Italia manifestó que «cuando escucho a Salvini hablar de sanciones, me parece escuchar la propaganda de Putin y sinceramente me preocupa que nuestro país le haga un guiño a Putin».

Informe sobre Zaporiyia

Paralelamente, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, anunció en un comunicado que el martes informará al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los resultados de las inspecciones realizadas en los últimos días en la centra nuclear de Zaporiyia, en Ucrania. «Sigo profundamente preocupado por la situación en la planta. Esto no ha cambiado, pero la presencia continua del OIEA será de suma importancia para ayudar a estabilizar la situación», explicó.

Se espera que la próxima semana Grossi emita un informe con las conclusiones sobre la situación de seguridad en la planta atómica, la más grande de Europa. El anuncio del OIEA de este domingo se produjo después de que la víspera la planta perdiera, «una vez más», la conexión a la red eléctrica principal, aunque las instalaciones siguieron funcionando gracias a una línea de reserva. El sábado Moscú informó asimismo de un intento nocturno de asalto de fuerzas de Kiev sobre la central que habría sido repelido y en el que habrían muerto al menos 47 miembros del grupo de asalto anfibio ucraniano.