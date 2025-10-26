Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Consejo de Gobierno, en directo: el portavoz, Alfonso Cabello, da cuenta de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo
Rusia prueba un misil balístico intercontinental en el campo de Plesetsk. AFP

Rusia responde al escudo antimisiles de EE UU con un nuevo proyectil nuclear

Moscú prueba con éxito el Burevestnik, una pieza «única» y de «alcance ilimitado» que, según Putin, puede eludir cualquier sistema de interceptación

María Rego

María Rego

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Vladímir Putin aprovechó en 2018 uno de sus discursos a la nación para advertir sobre la inminente puesta en marcha de armas «invencibles» para su ... ejército. Citó los cohetes Kinzhal, el sistema láser Peresvet... y una de las futuras 'joyas' del arsenal: el misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik. Este domingo, siete años después de aquel anuncio, el presidente ruso informó en una reunión con altos militares que el proyectil había superado con éxito su último ensayo. «Las pruebas decisivas concluyeron», declaró el jefe del Kremlin sobre un arma «única que nadie más en el mundo posee» y que, sostiene, puede eludir todos los sistemas de interceptación existentes.

