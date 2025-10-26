Rusia responde al escudo antimisiles de EE UU con un nuevo proyectil nuclear

Vladímir Putin aprovechó en 2018 uno de sus discursos a la nación para advertir sobre la inminente puesta en marcha de armas «invencibles» para su ... ejército. Citó los cohetes Kinzhal, el sistema láser Peresvet... y una de las futuras 'joyas' del arsenal: el misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik. Este domingo, siete años después de aquel anuncio, el presidente ruso informó en una reunión con altos militares que el proyectil había superado con éxito su último ensayo. «Las pruebas decisivas concluyeron», declaró el jefe del Kremlin sobre un arma «única que nadie más en el mundo posee» y que, sostiene, puede eludir todos los sistemas de interceptación existentes.

Las palabras de Putin sobre el cohete Burevestnik, que fue testado el pasado martes por última vez, suponen todo un aviso para Occidente y, en especial, para la Casa Blanca, que la pasada primavera reveló que planeaba invertir 175.000 millones de dólares (unos 155.000 millones de euros al cambio) en la creación de su particular escudo anitimisiles. La idea –bautizada ahora como 'Cúpula Dorada', con una evidente inspiración en la 'Cúpula de Hierro' israelí– no es nueva pues está sobre la mesa del Despacho Oval desde 2001, cuando EE UU, con George W. Bush en la presidencia, abandonó el tratado antimisiles de 1972. Una retirada que no sentó nada bien a Moscú, que había sellado ese documento con Washington en plena Guerra Fría y que, ante el giro dado por el líder republicano, decidió desarrollar este tipo de proyectiles.

Las «características técnicas» de la última de esas piezas, el Burevestnik, «permiten utilizarlo con precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos situados a cualquier distancia», aseguró el domingo el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, en la reunión con los altos mandos militares en la que el jefe del Kremlin intervino a través de un vídeo. Esa capacidad del nuevo proyectil de crucero para saltarse posibles escudos incluye «sistemas antiaéreos y antimisiles». En el ensayo final permaneció en el aire «alrededor de quince horas» y recorrió, en concreto, 14.000 kilómetros aunque esa distancia «no es un límite», precisó. Putin sacó pecho asimismo de un arma que, afirmó, diversos especialistas habían asegurado que era «irrealizable». El anuncio de que está lista para incorporarla al arsenal del ejército de Moscú se produce en un momento de máxima presión para el presidente ruso, con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, cada vez más alejado de él.

Sin agenda para la paz

Las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania que el magnate dijo que lograría en 24 horas se encuentran estancadas y la cita que Putin y Trump iban a mantener en Budapest ha quedado aplazada indefinidamente. El presidente de EE UU, además, impuso la pasada semana nuevas sanciones sobre los hidrocarburos rusos y señaló que no «perdería su tiempo» programando un nuevo encuentro con el jefe del Kremlin si no había visos de un acuerdo para acabar con la invasión de la exrepública soviética que Moscú inició hace más de tres años y medio. «No vamos a armonizar nada con fechas o acontecimientos (...) nos basaremos en una racionalidad militar», respondió el domingo el exagente del KGB.

El principal negociador ruso para asuntos económicos se reunió el fin de semana con miembros de la Administración Trump

Esta creciente tensión no impidió que el fin de semana Kirill Dmitriev, el principal negociador de Rusia para asuntos económicos, se reuniera con responsables de la Administración Trump. El enviado se quejó de los «intentos titánicos de entorpecer cualquier diálogo» entre ambos países y «de difundir desinformación», aunque evitó dar nombres. Mientras, Kiev sufrió sábado y domingo varios ataques con drones que causaron siete muertos y cerca de medio centenar de heridos, entre ellos seis menores.