Rusia bloquea el acuerdo de no proliferación de armas nucleares El delegado de Moscú afirma que el principal problema es que la distancia entre las partes no se ha superado, por lo que «el consenso es poco razonable»

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) no ha logrado consenso tras el veto de Rusia por diversas «objeciones» relacionadas con la guerra en Ucrania y, sobre todo, la tensión acumulada por el riesgo nuclear en la central nuclear de Zaporiyia. «Para mi profundo pesar, esta conferencia no ha sido capaz de alcanzar un consenso», lamentó el presidente de la reunión, Gustavo Zlauvinen, al término de la misma, cuyo fin es establecer plazos vinculantes para evitar la proliferación de armas atómicas, promover el desarme completo y fomentar la cooperación en el uso pacífico de este tipo de energía. El tratado, que entró en vigor en 1970, ha sido ratificado hasta ahora por 191 países.

El representante ruso, el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Igor Vishnevetski, indicó que el principal problema es que la distancia entre las partes no se ha superado, por lo que «el consenso es poco razonable».

Las distintas delegaciones, arguyó, acudieron a la reunión plenaria de clausura de la décima conferencia sobre la revisión del TNP, que se ha celebrado en Nueva York entre el 1 y el 26 de este mes, para presentar sus prioridades –refiriéndose a la invasión– mientras que las solicitudes de Moscú no han sido consideradas. Vishnevetski criticó que los Estados que presentan posiciones enfrentadas a Rusia han mostrado poca voluntad para conseguir un acuerdo, a pesar del objetivo común para lograr «un mundo libre de armas nucleares».

Tras la declaración moscovita, los delegados de decenas de países se mostraron a favor del acuerdo. Por su parte, Francia –en nombre de diversos países, incluidos los miembros de la Unión Europea– reiteró su apoyo a Ucrania y volvió a condenar la invasión, que ya cumple seis meses.