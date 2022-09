Rusia acusa a occidente de «histeria» ante los referéndums

Desafiante, el ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov tomó ayer el pódium de la Asamblea General de la ONU, que su jefe Vladimir Putin ha evitado al saberse blanco de todos los ataques. Como la mejor defensa es el ataque, el canciller ruso lanzó toda la metralla contra «EEUU y sus aliados» por «inundar» a Ucrania con armas y calificó de «histerismo» la reacción internacional a los falsos referéndums, que han comenzado en las regiones pro rusas para formalizar su anexión.

Como organización emergida «de los escombros del fascismo alemán y el militarismo japonés», la ONU también era blanco de sus ataques. Pero no era Rusia contra todos. Lavrov sugirió a India y Brasil como «fuertes candidatos» a la expansión del Consejo de Seguridad, cuya reforma han propuesto las principales potencias para «favorecer su diversidad» y diluir el poder de Rusia. El canciller ruso consideró «de risa» la idea de que eso pudiera resultar en algún asiento más para Europa –actualmente los cinco miembros permanentes son EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido-. No solo porque no favorecería la diversidad prometida para incluir a África y Latinoamérica, sino porque las políticas europeas son «hostiles a la Federación Rusa y a China», afirmó. «Todos siguen las órdenes de EEUU, pero al margen de eso ¿qué aportarían de nuevo en la mesa?», preguntó irónico.

El eje entre Rusia y China quedó claro en los discursos pronunciados por ambas potencias, aunque China resultase menos beligerante en su dialéctica y diga buscar la paz. Su fórmula es alcanzarla mediante negociaciones «que resuelvan las preocupaciones de seguridad de todas las partes». La suya es la de Taiwán, que reclama como parte indivisible de China.

El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, cambió de tono en este aspecto para enviar a EEUU la severa advertencia de que su gobierno se opondrá «de la forma más enérgica» a cualquier interferencia externa. Quienes se opongan a los intentos de reunificar Taiwán con China, «serán aplastados por las ruedas de la historia», advirtió.

También Lavrov defendió a su aliado denunciado las amenazas del presidente Joe Biden de enviar soldados estadounidenses a Taiwán si China opta por la invasión. «Están jugando con fuego», advirtió. Rusia acusa a EEUU y la OTAN de intentar subyugar ciertas áreas de Asia. «Está claro que la doctrina Monroe se ha vuelto global», decidió. «Washington intenta convertir al mundo entero en su patio trasero con la aplicación de sanciones ilegales». Como ejemplo, el bloqueo a Cuba o las sanciones a Irán, a expensas del tratado firmado durante el gobierno de Obama. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, pero eso no silenciará el conflicto, que si acaso sale agravado de esta cumbre.