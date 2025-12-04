Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El calendario de Putin ya está a la venta en los kioskos rusos.

Putin se presenta como un 'gurú' amenazante y devoto en su calendario de 2026: «Duerme poco, trabaja mucho y no te quejes»

El presidente ruso combina imágenes heróicas con otras más cercanas, que acompaña de intimidaciones y mensajes motivacionales sacados de sus propios discursos

Alin Blanco

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Comenta

El año 2025 se acerca a su fin y ya se ha lanzado el calendario del presidente ruso, Vladímir Putin, para el próximo 2026. El ... anuario combina imágenes de fuerza y cercanía, e incluye para cada mes una fotografía y una frase extraída de sus propios discursos. Así hace gala de sus diversas facetas y cualidades: cazador, protector de las mujeres, deportista, hombre religioso… El jefe del Kremlin también aparece siendo admirado por una muchedumbre de niños.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  3. 3 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  6. 6 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  7. 7 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  8. 8 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria
  9. 9 Amenazas de muerte a la consejera de Turismo: así es la polémica ley que regula la vivienda vacacional en Canarias
  10. 10 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Putin se presenta como un 'gurú' amenazante y devoto en su calendario de 2026: «Duerme poco, trabaja mucho y no te quejes»

Putin se presenta como un &#039;gurú&#039; amenazante y devoto en su calendario de 2026: «Duerme poco, trabaja mucho y no te quejes»