La primera reunión de la Comunidad Política Europea escenifica un frente común contra Putin

Zelenski: «Esta plataforma es una oportunidad para restablecer la paz en Europa»

El discurso del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fue la intervención más esperada del primer encuentro de líderes del continente, que coincidieron en la importancia de ofrecer más apoyo a Kiev. «Esta plataforma es la oportunidad de restablecer la paz en Europa», destacó Zelenski y la ausencia de Rusia en esta nueva comunidad «confirma que son lo más antieuropeo que existe».

El dirigente recordó que Ucrania nunca ha querido esta guerra y que las tropas rusas «matan en nuestras calles y chantajean a otras naciones con el precio de los alimentos y las amenazas nucleares». Moscú, aseguró, no reconoce los valores de la libertad y la democracia y no quiere la paz. Su intención no es otra que «redibujar sus fronteras» por la fuerza.

Kiev «es el primer campo de batalla», pero la guerra concierne a toda la comunidad internacional, insistió Zelenski. «Ayudándonos os ayudáis a vosotros mismos». Es por eso, dijo, que Ucrania debe ganar la guerra y que el resto de países debe ayudar imponiendo sanciones, creando tribunales especiales para juzgar los crímenes de guerra y asegurando que Rusia pague los daños.

El líder ucraniano llamó una vez más a redoblar los esfuerzos internacionales para restaurar la seguridad y la integridad territorial de Ucrania, tras la anexión de los territorios ocupados de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Esta misma semana, la UE y el G7 han limitado el precio de las importaciones de petróleo ruso como parte de su estrategia para limitar la capacidad económica de Moscú.