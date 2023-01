La Policía multa a Sunak por no llevar cinturón de seguridad El primer ministro británico emitió un vídeo para su cuenta de Instagram sentado en el asiento trasero de un coche pero sin abrocharse la preceptiva sujeción

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha sido multado por la Policía de Lancashire, en el norte de Inglaterra, tras emitir un vídeo publicitario para su cuenta en Instagram en el que se le veía en el asiento trasero de un vehículo pero sin abrocharse el cinturón de seguridad, como es obligatorio. El jefe del Gobierno ha reconocido su error y su voluntad de pagar la multa de 100 libras, unos 115 euros.

En el vídeo el primer ministro saluda a su audiencia con estilo coloquial -con un 'hi' en vez del más formal 'hello'- y luego explica que está camino de Morecambe, una decaída villa costera y turística para anunciar allí una subvención de cerca de 60 millones de euros para construir un parque temático basado en plantas y educación ecológica. El proyecto, que es una de las extensiones por diferentes puntos del país del 'Eden Project' que ya existe en Cornualles, se anunció en 2018, cuando Theresa May era primera ministra. Pero Sunak es prolífico en redes sociales y aprovechó los minutos del trayecto entre el aeropuerto y su destino para filmar el vídeo, con traje y corbata, sentado de manera incómoda para ser filmado y sin darse cuenta de que al estar grabando las imágenes podría recibir una sanción.

Y es la segunda en un año. El primer ministro, que se define como un «radical cortés», es el dirigente británico más multado por la Policía en la historia de Reino Unido. Como responsable de Economía ya fue sancionado en abril por el 'partygate', las fiestas organizadas en Downing Street mientras el Gobierno exigía el confinamiento. Sunak y su entonces jefe, Boris Johnson, fueron multados por participar en una fiesta de cumpleaños del segundo.

Fragilidad

Los 60 millones que anunció Sunak en persona para aumentar su popularidad en el norte de Inglaterra son parte de la política de 'igualación' de las regiones. Han provocado de nuevo críticas al primer ministro, porque el 63% de los destinos identificables para los fondos anunciados van a circunscripciones que votaron a los conservadores en 2019. Solo el 23%, según el diario 'Financial Times', van a distritos laboristas.

El líder conservador ha tenido que rectificar ya tres veces en el Parlamento, cuando aún no se cumplen tres meses de su mandato, porque diputados de su propio partido se iban a revelar en votaciones de proyectos de ley del Gobierno. Sunak tiene ahora en su mesa el asunto de pactar con Bruselas el fin de la disputa sobre el Protocolo norirlandés del Brexit. El tema es muy intrincado y tedioso y según algunos analistas británicos podría llegar incluso a provocar su derrocamiento.