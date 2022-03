Los paneles ciudadanos que pueden transformar la Unión Europea

Situar a los políticos y los ciudadanos en el mismo nivel de decisión. Esa fue la consigna y el propósito bajo el cual la Unión Europea (UE) lanzó el pasado 9 de mayo la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa que ha reunido desde septiembre a ciudadanos anónimos de los 27 estados miembros para aportar propuestas e ideas sobre el rumbo que el club comunitario debería emprender en el futuro.

El proyecto, compuesto por cuatro paneles temáticos en los que han participado 200 europeos seleccionados al azar en cada uno de ellos, celebró su última sesión -relativa a la economía, el empleo, la educación y la transformación digital- el pasado fin de semana, en Dublín. En él se aprobaron 48 de las 51 recomendaciones que los participantes habían formulado en las sesiones previas: luchar contra la desinformación y la ciberdelincuencia, apoyar la muerte asistida o introducir un salario mínimo.

Los otros paneles celebrados desde septiembre, además de este último, han abordado temáticas como las migraciones y la UE en el exterior, en Maastrich; la democracia europea, los valores y derechos y la seguridad interior de la UE, en Florencia; y los efectos del cambio climático y los nuevos retos sanitarios, en Polonia. De todos ellos se extrajeron también una serie de recomendaciones que ahora serán llevadas a la sesión plenaria del 11 y 12 de marzo que se celebrará en la ciudad francesa de Estrasburgo.

Distintos ciudadanos europeos participan en el panel ciudadano sobre economía, empleo, educación y transformación digital / CoFoE

Esta iniciativa ha involucrado de forma directa, por tanto, a unos 800 ciudadanos de todas las zonas geogáfricas de la Unión Europea, y de los cuales un tercio son menores de 25 años. Los organizadores apuntan a que la selección aleatoria ha cumplido con una representación equitativa en cuanto al origen geográfico, nacionalidad, procedencia urbana o rural, género, edad, contexto socioeconómico y nivel de educación. De hecho, entre los españoles asistentes al último panel temático se encontraban desde estudiantes universitarios hasta personas jubiladas. Todos ellos con un mismo objetivo, que su voz- es decir, la de la ciudadanía- sea escuchada.

Aunque la realidad es que ahora el balón pasa a situarse en el tejado de unos europarlamentarios que deberán decidir si estas recomendaciones se materializan en medidas concretas. Al encuentro del 11 y 12 de marzo ya no solo asistirán ciudadanos de todos los paneles temáticos, sino también eurodiputados, diputados nacionales, representantes del resto de instituciones de la UE y miembros de organizaciones civiles. De momento, los participantes en este novedoso proyecto cuentan con el compromiso institucional de que las propuestas aprobadas desempeñarán un papel destacado a la hora de legislar.

No obstante, los ciudadanos que se dieron cita en la capital irlandesa durante el último panel sí que ven receptividad entre la clase política europea. «He tenido la oportunidad de estar con los eurodiputados españoles, ellos han podido ver nuestro visión y nosotros la suya. Creo que nos entienden», destacaba Rocío Tovio, una joven gaditana de 20 años que también aludía a «lo positivo» que sería ver proliferar eventos de este tipo en la UE.

Desde las instituciones europeas, por su parte, insisten en tildar este proceso de «histórico» al «no existir precedentes» en cuanto a la existencia de un modelo que haga partícipes de esta forma a los ciudadanos de a pie. Precisamente, el eurodiputado belga Guy Verhofstadt, máximo representante de la Eurocámara en la Presidencia conjunta de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, recalcó en Dublín que esta iniciativa «no es un sustitutivo de la democracia representativa», sino un «añadido». «En lugar de la típica categorización que hacemos los políticos y los periodistas sobre lo que la sociedad piensa de la Unión Europea, vemos que hay una enorme coherencia», dijo el eurodiputado.

Además, según Verhofstadt, estos paneles se contraponen al concepto de referéndum porque «lejos de dividir a los ciudadanos entre los que están a favor o en contra de algo», buscan «la convergencia».

El eurodiputado belga Guy Verhofstadt / CoFoE

La guerra en Ucrania, muy presente

El conflicto armado que Rusia ha desencadenado invadiendo Ucrania también fue uno de los asuntos más relevantes que sobrevolaron la celebración del tercer panel ciudadano de la CoFoE. Paul, un estudiante procedente de Rumanía, de 16 años, relataba a este periódico la «intranquilidad» que sienten él y sus compatriotas por una guerra que se libra muy cerca de sus fronteras. «Da mucho miedo pensar en Rusia llamando a nuestras fronteras o en nuestro Gobierno diciendonos que debemos luchar si se desata la guerra. No sé que pasará. No quiero ir», aseguraba tras destacar la gran oportunidad que para él supone haber sido seleccionado y ser partícipe en este proyecto. «Hay muchas cosas que me gustaría cambiar en mi país».

Los participantes en el primer panel ciudadano se fotografían con la bandera de Ucrania / CoFoE

Precisamente, los participantes del anterior panel ciudadano, el referente a migración, defensa y política exterior celebrado en Maastrich, votaron en contra de incluir la creación de un ejército común europeo en la lista final de 40 recomendaciones que finalmente salieron adelante a principios de febrero. Algo que muchos de los que participaron en el último panel, en Dublín, coincidían en que podría haber cambiado si la operación militar de Rusia contra sus vecinos hubiese comenzado antes.

La mayoría de los temas que han nutrido las sesiones en las que los ciudadanos han aprobado las recomendaciones están basados en las contribuciones registradas en la plataforma multilingüe que la Conferencia puso en marcha para para compartir ideas, las cuales se han recopilado, analizado, supervisado y publicado durante todo este tiempo.