Mueren cuatro personas en un accidente de avioneta en los Pirineos franceses

Los cuatro tripulantes de una avioneta que sufrió un accidente cuando sobrevolaba el departamento de Ariège, en los Pirineos franceses, fueron hallados este domingo sin ... vida por las autoridades galas después de que se denunciara la desaparición de la aeronave. Los fallecidos son tres hombres y una mujer de entre 18 y 25 años, entre quienes se encontraría el instructor y tres alumnos de la Escuela Nacional de Aviación.

La avioneta monomotor, que pertenece a un club de Ariège, fue localizada cerca de Saint-Girons, en el sur de Francia, a pocos kilómetros de la frontera española, a cuyo aeropuerto se dirigía cuando se produjo el siniestro. Fueron los propios empleados del aeroclub quienes alertaron al Centro de Coordinación de Rescate Aéreo (CRSA) preocupados al no tener noticias de la aeronave cuando ya había pasado la hora de regreso prevista.

En la zona se desplegaron bomberos, gendarmes y dos helicópteros para las tareas de búsqueda, que dieron frutos ya por la noche con el hallazgo del fuselaje y de los cadáveres, que se encontraban a unos 1.200 metros de altitud. Las autoridades han trasladado la información recabada a la Fiscalía, que ya ha abierto una investigación para aclarar las causas del trágico accidente, que se habría producido en una zona con condiciones de vuelo favorables.