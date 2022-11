Meloni debuta en Bruselas

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estrenó este jueves su agenda internacional con un viaje de alto nivel a Bruselas. En solo una jornada, se reunió con los principales representantes de la instituciones europeas: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; el líder del Consejo, Charles Michel; y la jefa de la Eurocámara, Roberta Metsola. La cita, pocos días después de jurar el cargo, busca apaciguar a la UE, que ve con preocupación la llegada al poder de la extrema derecha en una des sus principales potencias.

«Con este viaje he querido desmontar cara a cara ciertas narrativas que hay del Gobierno italiano. No somos marcianos. Y, al otro lado he encontrado también a personas dispuestas a escuchar», destacó Meloni en declaraciones a los periodistas. La primera ministra se mostró abierta a trabajar con la Unión para «abordar los grandes problemas, desde una perspectiva italiana y también europea, empezando por la crisis energética» y buscar «una solución rápida y eficaz».

La líder ultraderechista aún no se ha estrenado en las reuniones de líderes del Consejo y, en su intervención ante el Parlamento italiano, reivindicó la alianza con la UE y la OTAN, al tiempo que se distanció de las posiciones prorrusas de su socio de Gobierno, el ex primer ministro, Silvio Berlusconi.

Sin embargo, la UE no descarta futuras tensiones. Hermanos de Italia, el partido de Meloni, apuesta por una mayor soberanía de los países europeos ante Bruselas. Los primeros tira y afloja podrían venir del cambio en su política migratoria, después de que el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, asegurase que el país ya no dejará desembarcar en sus puertos a los migrantes socorridos por oenegés de otros países.

Política migratoria

Actualmente hay más de 1.000 personas en barcos humanitarios en el Mediterráneo esperando un permiso para tomar tierra. Tras el rechazo del ministro, Alemania intentó ayer que las autoridades italianas recapitulasen y pidió que admitan a los migrantes ya que sus puertos y los de Malta son los más próximos a la zona donde fueron rescatados. Berlín solicitó que, al menos, se hagan cargo de los niños.

También los fondos de recuperación europeos serán un punto de fricción. Meloni sugirió ante la Cámara italiana que quería renegociar con el Ejecutivo comunitario «ajustes» en el plan donde se establecen las reformas que debe acometer el Gobierno para recibir las ayudas Next Generation.

El Ejecutivo comunitario respondió a las declaraciones de Meloni subrayando que todos los Estados miembro deben cumplir con lo escrito en sus planes de recuperación. Los términos acordados son inamovibles salvo en situaciones excepcionales cuando los gobiernos demuestren que no pueden cumplir con los objetivos marcados. Tras su encuentro con Meloni, Von der Leyen agradeció la «fuerte señal» de su visita a Bruselas y la oportunidad para discutir «asuntos críticos».