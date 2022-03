Macron anuncia por carta su candidatura a las presidenciales

Fin del falso suspense. El presidente Emmanuel Macron anunció este jueves oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales del 10 y 24 de abril en una carta a los franceses. «Solicito vuestra confianza para un nuevo mandato de la presidencia de la República», escribió Macron en la misiva publicada en la prensa regional.

«Soy candidato para inventar con vosotros, ante los desafíos del siglo, una respuesta francesa y europea singular. Soy candidato para defender nuestros valores que los desajustes del mundo amenazan. Soy candidato para seguir preparando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos», añadió Macron.

El anuncio no fue ninguna sorpresa. Todo el mundo esperaba que Macron se presentara a la reelección. La cuestión no era si lo haría o no, sino cuándo lo haría. Macron ha esperado hasta el último momento para hacerlo. Tenía de plazo límite hasta este viernes a las 18:00 horas para formalizar su candidatura.

El candidato de La República en Marcha cuenta con al menos 1.785 avales electorales, por encima de los 500 necesarios para presentarse a los comicios, según el último recuento del Consejo Constitucional. El lunes 7 de marzo se conocerá la lista oficial de candidatos al Palacio del Elíseo, que podrían ser una docena en total.

El presidente-candidato, centrado en resolver la crisis ucraniana, ha cancelado su primer gran mitin de campaña que debía haberse celebrado el sábado en Marsella. Macron, que parte como favorito en las elecciones, no tiene previsto participar en los debates entre candidatos antes de la primera vuelta.

El 'cara a cara'

«Señor presidente de la República, le esperaba. Aquí está. Toda Francia espera nuestro cara a cara», dijo el candidato ultraderechista Éric Zemmour dirigiéndose directamente a Macron en un video difundido en las redes sociales antes del anuncio oficial. Zemmour, tercero en intención de votos según los sondeos, utilizó en el video un decorado –una bandera francesa y una puerta blanca con marcos dorados – que recordaba al del Palacio del Elíseo.

«Hace meses que el presidente Macron está al servicio del candidato Macron. El debate democrático que pido, proyecto frente a proyecto, va por fin poder tener lugar», reacción la candidata socialista Anne Hidalgo. «Qué el verdadero debate presidencial comience por fin. Los franceses y las francesas lo esperan y lo merecen», añadió Hidalgo, al que las encuestas le dan un 1,5% de intención de voto.

Macron fue elegido presidente de Francia en mayo de 2017 con el 66,1% de los votos tras derrotar en la segunda vuelta a la ultraderechista Marine Le Pen. Desde que llegó al Elíseo, ha tenido lidiar con muchas crisis: desde las violentas protestas de los «chalecos amarillos» a la crisis ucraniana, pasando por la pandemia de Covid-19.

El presidente, con un 25% de intención de votos en la primera vuelta, parte como favorito en las encuestas. Solo los dos candidatos más votados en la primera ronda pasan a la segunda vuelta. Según todos los sondeos, Macron derrotaría en las urnas a Zemmour, Le Pen y la candidata conservadora moderada Valéry Pécresse, si uno de ellos se clasifica para la segunda vuelta.