La Justicia francesa anula la condena por violación a un hombre acusado falsamente hace 24 años

Durante dos décadas Farid el-Haïry proclamó a los cuatro vientos su inocencia tras ser acusado falsamente y condenado en Francia por la violación y agresión sexual de una adolescente a finales de los años 90, pero los jueces no le creyeron, hasta este jueves.

La Justicia francesa finalmente ha reconocido que se trató de un error y anuló su pena. Lo hizo después de que la mujer que le acusó en 1998 se retractara en una carta. Se trata del duodécimo caso reconocido como error judicial desde 1945.

«Después de veinticuatro años de sufrimiento, no sé muy bien qué decir. Todo lo que puedo decir es que no le deseo a nadie que viva lo que yo he vivido», dijo El-Haïry a la salida del tribunal. «No se pueden borrar veinticuatro años de dolor, de sufrimiento y de insultos. Estuve un año en la cárcel, pero los veintitrés años de encarcelamiento mental fueron los más difíciles. Los golpes hacen daño, pero las palabras son para siempre«, añadió este hombre de 41 años, que durante dos décadas fue considerado erróneamente como un violador pese a ser inocente.

La pesadilla judicial de El-Haïry comenzó cuando Julie D, una adolescente de 15 años, le acusó falsamente de haberla violado y agredido sexualmente en Hazebrouck, norte de Francia. Este hijo de un inmigrante marroquí y una francesa tenía en esa época 17 años. «Es imposible. Nunca he tenido relaciones sexuales», dijo entonces, sin que ni la Policía ni los jueces le creyeran. Era su palabra contra la de su acusadora.

Caso de incesto

El-Haïry fue condenado en diciembre de 2003 a cinco años de prisión, con cuatro años y dos meses exentos de cumplimiento. Estuvo año en detención provisional, a pesar de ser inocente, para luego tener que acudir periódicamente a fichar en la Gendarmería y verse incluido en el fichero judicial de autores de infracciones sexuales y violentas.

Su acusadora, Julie D., ha mantuvo silencio durante dos décadas, hasta que en octubre de 2017 envió una carta al fiscal de Douai. «Confieso haber mentido. El señor Farid no es culpable de nada y nunca cometió actos de agresión sexual o de violación sobre mi persona. La verdad es la siguiente: entre los 8 y 12 años he sido víctima de incesto repetido por parte de mi hermano mayor», explicó Julie en su misiva, que ha permitido reconocer ahora el error judicial.

Para proteger a su familia, Julie culpó falsamente a El-Haïry, un chico del barrio que había abandonado sus estudios y que tenía fama de camorrista y de ser un pequeño delincuente.

«La acusación contra Farid El-Haïry se basa solo en una declaración y una pequeña connotación racista que transpira en el informe», lamentó la semana pasada su abogado, Frank Berton, en la cadena de televisión BFMTV.

«Nunca podré perdonárselo», dijo la semana pasada durante la audiencia El- Haïry sobre su acusadora. «Comprendo su malestar (por haber sido violada por su hermano) porque nadie debe vivir eso. Pero destruir a mi familia para proteger la suya, es vil», añadió esta víctima del sistema judicial francés.

Tras la anulación de su condena, El-Haïry planea reclamar una indemnización al Estado por haber sido condenado injustamente y va a presentar una causa por «denuncia calumniosa» contra su acusadora.