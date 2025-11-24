Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de tren de Eurostar. REUTERS

Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno

La cancelación de la mitad de los trenes entre Bruselas y París ha dejado tirados a miles de funcionarios que viajaban a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

Bélgica se ha levantado este lunes con una huelga nacional que durará tres días para protestar por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno federal ... belga. El paro afectará especialmente a la conexión ferroviaria entre Bruselas y París -la mitad de los trenes se ha cancelado-, dejando tirados a miles de funcionarios europeos que tenían intención de viajar esta semana al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Supone además la mayor muestra de descontento de la ciudadanía al Ejecutivo liderado por el nacionalista flamenco Bart De Weber.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  3. 3 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  4. 4 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  5. 5 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  6. 6 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  7. 7 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  8. 8 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  9. 9 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  10. 10 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno

Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno