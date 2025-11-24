Una huelga paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes del Gobierno

Bélgica se ha levantado este lunes con una huelga nacional que durará tres días para protestar por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno federal ... belga. El paro afectará especialmente a la conexión ferroviaria entre Bruselas y París -la mitad de los trenes se ha cancelado-, dejando tirados a miles de funcionarios europeos que tenían intención de viajar esta semana al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Supone además la mayor muestra de descontento de la ciudadanía al Ejecutivo liderado por el nacionalista flamenco Bart De Weber.

Las tres jornadas de huelga han arrancado este lunes con un notable impacto en la frecuencia de trenes Eurostar. Bruselas es una gran estación internacional, por lo que se verán afectados los trayectos entre la capital belga y París y también las conexiones con Alemania y entre Ámsterdam y Londres. Un 25% de los servicios que cubren este segundo recorrido ya se ha cancelado. El transporte público, además, se ha paralizado prácticamente en toda la ciudad.

Los sindicatos que han convocado la huelga piden a la coalición gobernante (conocida como Arizona, por la similitud entrre los colores de las formaciones y de la bandera de este Estado norteamericano) una mayor equidad fiscal, una revisión de los subsidios corporativos, así como que todos los salarios estén sujetos a cotizaciones a la Seguridad Social. Critican, además, las reformas de las pensiones y los cambios en la situación profesional de varios sectores.

Se espera que los servicios públicos paren totalmente el martes, y el miércoles hay convocada una huelga nacional intersectorial como protesta ante los recortes anunciados por el Gobierno federal belga. Ese día no saldrán vuelos del aeropuerto de Bruselas y algunas llegadas también se verán afectadas. La situación será peor en el aeródromo de Charleroi, donde no despegará ni aterrizará ningún avión.

Enfermos de larga duración

El descontento social por las políticas presupuestarias de Bart De Weber es notorio. Su gabinete plantea una modificación del IVA sobre ciertos productos, quitar la indexación automática de la inflación a los salarios superiores a 4.000 euros brutos y la reincorporación al trabajo de las personas con enfermedades de larga duración. El Gobierno espera ahorrar con estas medidas unos 2.000 millones de euros para 2029.

El Ejecutivo quiere, en concreto, incrementar el IVA de las actividades deportivas y recreativas, de las comidas para llevar, de los plaguicidas y del gas natural; mientras que se reducirá el gravamen aplicado a las bebidas no alcohólicas y los impuestos especiales sobre la electricidad. Se espera que suban, eso sí, las tarifas especiales sobre el diésel y la gasolina. Este lunes también se ha acordado la adopción definitiva de la reforma de las pensiones, según la cual se considerarán equivalentes los periodos de enfermedad y de baja.