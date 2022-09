Grietas en la alianza electoral entre Salvini y Meloni

Aunque todavía quedan diez días para que se celebren las elecciones generales en Italia, Giorgia Meloni y Matteo Salvini ya empiezan a mostrar diferencias acerca de lo que tendrían que hacer cuando lleguen al poder, como prevén las encuestas. Los respectivos líderes de Fratelli d'Italia (FdI, Hermanos de Italia) y la Liga, baluartes del bloque conservador junto a Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, saben que lo tienen todo de cara para llevar las riendas del próximo Gobierno y empiezan a marcar sus prioridades.

El problema es que las ideas de Salvini sobre cómo afrontar la emergencia de los precios de la energía no coinciden con las de Meloni. Mientras que él propone dedicar cuanto antes 30.000 millones de euros en ayudas a familias y empresas, ella prefiere negociar medidas estructurales con el resto de países de la Unión Europea sin aumentar la disparada deuda pública italiana.

La discusión podría ser un anticipo de lo que ocurriría si finalmente la Liga y FdI consiguen formar Gobierno: lo harían en un escenario económico muy negativo, pues la agencia Fitch anunció este jueves que el PIB caerá un 0,7% en 2023. Otra previsión negativa llegó de Concommercio, la patronal de las empresas del comercio, que advirtió de que durante el primer semestre del año que viene podrían cerrar unas 120.000 empresas, según una estimación «extremadamente prudente» del impacto que puede tener la crisis energética, la inflación disparada y el alza de los tipos de interés.

Nervios a flor de piel

Salvini afronta con los nervios a flor de piel las próximas elecciones, cuyos resultados pueden convertirse en una pesadilla para él. Los últimos sondeos vaticinan que la Liga logrará alrededor del 12% de los votos, casi tres veces menos que el resultado obtenido en los comicios europeos de 2019, cuando superó el 34%. En estos últimos tres años ha visto cómo FdI iba comiéndole el terreno hasta adelantarle en intención de voto y poder incluso doblar a la Liga en la próxima cita con las urnas. Ante esa tesitura, Salvini trata de ganar visibilidad frente al empuje de Meloni. Su último intento ha sido la promesa de dedicar 30.000 millones de euros de inmediato para ayudar a las familias y a las empresas frente a los altos precios del gas.

«Siento que Giorgia, con la que estoy de acuerdo en todo, diga que no. El problema es que corremos el riesgo de perder un millón de puestos de trabajo. Aquí están cerrando los negocios. Las fábricas están dejando a los obreros en sus casas y los restaurantes y las familias no pueden más», clamó Salvini, que pretende que esas ayudas se financien sin preocuparse del déficit y aunque haya que aumentar la deuda pública. Ésta supera en Italia el 150% del PIB, uno de los niveles más altos de los países desarrollados. Salvini aseguró que «no entiende la prudencia» de la líder de FdI. «Me dice que esperemos a hacer reformas más complejas y que esperemos a Europa. Pero si Europa se duerme, ¿qué hacemos? ¿Echar a un millón de trabajadores?»

Meloni le ha echado en cara a su aliado en el bloque conservador que sea «más polémico con ella que con los adversarios» de otras ideologías. «El precio del gas sube porque aumenta la especulación y si no la paramos, los 30.000 millones de euros no serían suficientes. No es verdad que esté esperando a Europa. He pedido que se desacople el precio del gas al de las otras formas de energía. No entiendo la polémica», comentó la líder de FdI. Berlusconi, el tercero en discordia en el bloque conservador y cuyo partido podría rozar el 8% de los votos, también consideró que «puede evitarse» aumentar la deuda pública, algo que a su juicio supone «una medida extrema que debemos hacer todo lo posible para evitar».