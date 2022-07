Francia y el Reino Unido, en alerta roja por el calor extremo y media UE «en riesgo» de sequía

Europa occidental se prepara para vivir «un apocalipsis de calor», con temperaturas récord que se espera que alcancen los 44 grados en el suroeste de Francia y que lleguen por primera vez a los 40 grados en el Reino Unido. Las autoridades de ambos países declararon este lunes la alerta roja mientras Bélgica y Países Bajos decretaban el aviso naranja por la subida del mercurio y Portugal, al igual que el territorio galo, luchaba contra el avance de los incendios.

El peor escenario de la ola de calor se observa cerca de Burdeos, donde los dos grandes fuegos que siguen activos han obligado a evacuar a otras 10.000 personas, con lo que ya ascienden a 27.000 las personas que han tenido que abandonar sus hogares en el suroeste de Francia.

François Gourand, meteorólogo de Météo France, ha definido el escenario que golpea Europa occidental como «un apocalipsis de calor» mientras rotativos como el británico 'The Sun' titulan: «Más caliente que el Sáhara». No en vano, las autoridades del Reino Unido han tenido que activar el máximo nivel de alerta, el 4, ante la previsión de que este martes se viva el día más abrasador de todos los tiempos. Las máximas de 40 grados que se esperan han obligado a cerrar escuelas en Inglaterra mientras las compañías de trenes han hecho un llamamiento a no viajar.

En Portugal, unos 800 bomberos continúan trabajando en la extinción de cuatro incendios activos en el centro y el norte del país luso, que el jueves batió su récord de temperatura para un mes de julio, con 47 grados.

La Comisión Europea, que atribuye el fenómeno al cambio climático, ha informado este lunes de que casi la mitad de la UE está «en riesgo» de sequía. Según el Ejecutivo comunitario, la falta prolongada de precipitaciones redundará en una caída de la producción de cereales en países como Francia, Rumanía, España, Portugal e Italia.