Dimite el director de la BBC tras ser acusado de manipular declaraciones de Trump

Un discurso fragmentado del presidente de EE UU, Donald Trump, en el que parecía animar a sus simpatizantes al asalto del Capitolio en 2021 ha ... llevado a la dimisión del director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness. La polémica por haber manipulado hace cuatro años las declaraciones del mandatario se suma a las críticas por la supuesta parcialidad de la corporación.

El vídeo, que formó parte del documental 'Panorama', incluyó una edición en la que se alteraba el mensaje del entonces presidente estadounidense. La frase original de Trump, que decía: «Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas», fue modificada en el programa para convertirla en: «Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos con uñas y dientes». Este cambio desató la indignación y las acusaciones de manipulación, ya que, en el contexto editado, Trump parecía incitar a la violencia de forma más explícita.

El propio Davie asumió la responsabilidad por este hecho en su carta de dimisión. «La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final», ha escrito en el documento de despedida, publicada por el mismo medio británico.

El caso fue destapado por el diario 'The Telegraph', que reveló detalles de un memorándum interno elaborado por un exasesor de estándares de la BBC, en el que se enumeraban numerosos fallos. Entre ellos que dos partes del discurso del 6 de enero de 2021 fueron alteradas tenían una diferencia de más de 50 minutos, lo que hizo que el mensaje final adquiriera un tono completamente distinto al original. La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, describió a la cadena como «noticias 100% falsas» y una «máquina de propaganda» en una entrevista publicada el viernes.

La dimisión de Davie ha sacudido a la BBC. El presidente de la empresa, Samir Shah, ha lamentado su salida. «Es un día triste». En su comentario a la cadena que lidera, Shah dice comprender la «presión constante a la que está sometido el director, »tanto a nivel personal como profesional, que le ha llevado a tomar esta decisión hoy«. Davie permanecerá en el cargo durante los próximos meses mientras se encuentra un sustituto.