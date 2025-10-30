Detienen a otros cinco sospechosos por el espectacular robo en el Louvre

La investigación del espectacular atraco en el Louvre avanza con paso firme. La policía francesa detuvo el miércoles por la noche a cinco personas presuntamente ... relacionadas con el robo de ocho joyas en el conocido museo, ha anunciado este jueves por la mañana la fiscal de París, Laure Beccuau. «Uno de ellos era un objetivo de los investigadores y (…) se trata de un sospechoso que tenían en el punto de mira», ha explicado en declaraciones a la emisora de radio RTL.

Este anuncio tiene lugar más de diez días después de que cuatro ladrones se llevaran objetos preciosos de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX. Estas últimas detenciones se produjeron alrededor de las ocho de la tarde en el distrito XVI de la capital y en el departamento (provincia) de Seine-Saint-Denis, en el norte de la región parisina.

Las autoridades francesas ya habían informado el pasado domingo del arresto de dos de los presuntos ladrones el día antes. Se trata de dos hombres, de 34 y 39 años respectivamente. A uno de ellos lo detuvieron mientras intentaba coger un avión en el aeropuerto parisino Charles-de-Gaulle para ir a Argelia. Ambos fueron imputados el miércoles por la tarde por los delitos de robo en banda organizada y asociación de malhechores. Durante su interrogatorio, reconocieron «de manera parcial» los hechos, explicó Beccuau durante una rueda de prensa el miércoles por la tarde en el Tribunal de Justicia, en el corazón de la capital.

Respecto a los otros cinco detenidos, la fiscal de París ha precisado que uno de ellos es uno de los principales sospechosos, puesto que los investigadores encontraron «rastros de su ADN» en los objetos vinculados con el atraco. Y respecto a los otros cuatro, ha dicho que «pueden eventualmente aportarnos informaciones sobre el transcurso de los hechos». «Todavía es demasiado pronto para hablar sobre su perfil», ha añadido Beccuau durante la entrevista con RTL, la emisora privada más escuchada en Francia. Una fuente policial ha confirmado que los cinco se encuentran arrestados en comisaría y que uno de ellos «es uno de los presuntos ladrones».

Sin noticias de las joyas

Un centenar de agentes participan en la investigación del mayor robo en el Louvre en las últimas décadas. Las autoridades han comunicado pocos detalles del perfil de los presuntos ladrones, más allá de que eran delincuentes experimentados en este tipo de tareas, lo que alimenta la hipótesis de que actuaron por encargo. Uno de los detenidos el sábado ya había sido condenado por el robo de un cajero automático. Ambos vivían en Francia desde hacía más de 15 años —uno de ellos había nacido en ese país— y tenían antecedentes por robos e infracciones en la carretera.

Más de diez días después del atraco del 19 de octubre, las fuerzas de seguridad han arrestado a un total de siete personas. Tres de ellas presuntamente formaron parte del comando de cuatro ladrones y el resto se trata de cómplices o personas de su entorno. Pese al avance de la investigación, la policía aún no ha encontrado las joyas robadas, cuyo valor es de 88 millones de euros.

Las autoridades temen que los instigadores del robo fundan el oro y arranquen los diamantes, así como el resto de las piezas preciosas, de los objetos extraídos del museo más visitado en el mundo. O bien las utilicen para blanquear dinero o como objetos de intercambio en negociaciones en el mundo del hampa. «Guardo la esperanza de que las encontremos (las joyas) y podamos devolverlas al museo del Louvre y a la nación», ha asegurado la fiscal de París.