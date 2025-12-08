Costa critica la estrategia para apoyar a los ultras de EE UU: «La amenaza de interferencia política es inaceptable»
El presidente del Consejo Europeo carga contra el documento de seguridad nacional de la Casa Blanca y asegura que los tuits de Trump se han convertido «en la doctrina» de EE UU
Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:41
El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha criticado este lunes la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca y la ... intención del Ejecutivo de Donald Trump de apoyar a las formaciones ultras y euro escépticas. «La amenaza de interferencia política en Europa es inaceptable», ha destacado en su discurso en el Instituto Jacques Delors, en París, al tiempo que ha señalado que Estados Unidos (EE UU) no es quién «para elegir cuáles son los buenos partidos y los malos».
El político se ha referido así a la estrategia de Trump para impulsar los partidos europeos que considera «patrióticos» y que servirán para «ayudar» al Viejo Continente «a corregir su trayectoria actual». Y ha sido contundente al afirmar que «los aliados no interfieren en la vida política ni en las decisiones de sus aliados. Respetan su soberanía». El dirigente ha lamentado que los discursos del vicepresidente J. D. Vance en Múnich -en el que cargó contra los gobiernos europeos- y los tuits de Trump se hayan convertido «en la doctrina de EE UU» y ha subrayado que Europa «debe actuar de una manera acorde».
El presidente de la institución europea responde así a la campaña contra Europa iniciada por Trump y que critica la falta de inversiones en Defensa y las políticas migratorias del bloque, que según sus palabras, «se enfrenta a la desaparición de su civilización». Las palabras del portugués contrastan además con la tibieza de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que insistió durante el fin de semana en que EE UU seguirá siendo un aliado de Europa, pese al documento presentado por el inquilino de la Casa Blanca y quito importancia a la referencia a que Europa se enfrentaba al fin su civilización. «Yo no lo he leído así», apuntó.
