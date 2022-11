El Constitucional de Berlín ordena repetir las elecciones para el Parlamento de la ciudad-estado

La ciudad-estado de Berlín tendrá que repetir los comicios legislativos para la elección de su Parlamento regional por las irregularidades y problemas para la emisión del voto surgidos el 26 de septiembre de 2021. Pocos días después de que el Bundestag, el parlamento federal, ordenara la repetición parcial en la capital alemana de las elecciones generales celebradas en la misma fecha en toda Alemania, el Tribunal Constitucional de Berlín declaró nulos los comicios regionales en la metrópoli prusiana, que deberán repetirse en su totalidad antes de tres meses. Ello supone el fin de la actual coalición de gobierno de socialdemócratas (SPD), verdes y La Izquierda en el Senado de Berlín a las órdenes de la alcaldesa-gobernadora, Franziska Giffey, formada tras las elecciones celebradas hace ya más de un año.

La Cámara constitucional del Land Berlín reconoció en su sentencia que la anulación de esos comicios supone la mayor intervención posible por parte de la justicia en un proceso democrático, pero subrayó que es necesario garantizar que la composición del Parlamento de la ciudad-estado y las cámaras de diputados de sus distintos distritos se realiza atendiendo a las exigencias de unas elecciones democráticas. El mismo tribunal había puesto ya en duda durante una vista oral el pasado 28 de septiembre la legalidad de las elecciones para los parlamentarios regionales de la capital alemana debido a las graves irregularidades que se produjeron durante su celebración. Los problemas registrados habrían tenido efectos sobre la composición de la Cámara del Land, dijeron entonces los jueces.

Durante la jornada electoral del 26 de septiembre de 2021, en la que los berlineses votaron al Bundestag, a su Parlamento regional y a las cámaras municipales de sus 12 distritos se produjeron irregularidades masivas. Entre ellas la falta de papeletas, su distribución equivocada o la realización de copias de manera no certificada, así como la escasez de urnas, largas colas para votar con numerosas horas de espera y la ejecución del derecho de voto en algunos colegios tras el cierre oficial de la votación a las 18:00 horas locales. La decisión del tribunal obliga ahora a celebrar unas nuevas elecciones regionales y municipales en Berlín en el plazo máximo de 90 días. La fecha más probable será el 12 de febrero, según cálculos del presidente de la comisión electoral de la capital alemana, Stephan Böchler. Su antecesora dimitió hace ya un año tras el caos electoral registrado en Berlín.

No está claro aún cuando tendrán lugar en la capital alemana la repetición parcial de las elecciones al Bundestag en varios de sus distritos. El Parlamento federal acordó la pasada semana llamar de nuevo a las urnas a una parte del electorado por las mismas irregularidades registradas durante los comicios regionales. La Cámara baja alemana estableció que esos comicios deben repetirse en 431 colegios electorales berlineses. Sin embargo, se da por sentado que esa decisión será recurrida próximamente ante el Tribunal Constitucional alemán por la oposición conservadora de cristianodemócratas (CDU) y socialcristianos de Baviera (CSU). En ese caso y hasta que no se pronuncie la máxima instancia judicial germana no podrán convocarse esos comicios parciales.