Diez heridos, cuatro críticos, al ser atropellados deliberadamente por un individuo en la isla francesa de Olerón

Un hombre ha sido arrestado este miércoles tras atropellar de forma deliberada a «varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron», un popular ... destino turístico situado frente a la costa atlántica, en la región de Nueva Aquitania, ha informado el titular del Interior, Laurent Nuñez. Como resultado del suceso, ocurrido en torno a las 8.45 hora local, al menos diez personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado crítico, según precisó el fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, que ha asegurado que el sospechoso gritó «¡Allahu Akbar!» (que en árabe significa «Alá es el más grande») delante de los gendarmes.

En una publicación difundida en la red social X, Nuñez ha indicado que a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu, se dirige al lugar de los hechos, a donde espera llegar a primera hora de la tarde. Del mismo modo, ha avanzado que las autoridades han abierto ya una investigación para esclarecer cuanto antes lo ocurrido.

Laraize ha precisado a su vez al diario 'Sud Ouest' que el sospechoso es «un hombre de 35 años, residente de Oléron, conocido por delitos menores como robos». «Se resistió al arresto. Fue reducido con una pistola eléctrica», añadió al tiempo que ha subrayado que la Fiscalía Nacional Antiterrorista no se ha hecho cargo «por el momento» de las pesquisas, la cuales han sido delegadas a la sección de investigación de Poitiers.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

El alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron , Christophe Sueur, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló «de forma deliberada» a «todas las personas a las que pudo encontrar», tras lo que «prendió fuego intencionadamente a su vehículo», un Honda Civic. Asimismo, ha recalcado que el sospechoso «es conocido» por la Gendarmería por «problemas de alcoholemia» y consumo de drogas, entre otros.

El diario 'Le Parisien' señala que los investigadores consideran la posibilidad de que el individuo, que permanece bajo arresto por «intento de homicidio», sufriera algún tipo de trastorno mental. Entretanto, el cuerpo de Bomberos detalla que medio centenar de sus efectivos se encuentran en el lugar auxiliando a las víctimas.

Aunque las autoridades no han confirmado aún el móvil de los hechos, el atropello ha causado una profunda conmoción por producirse tan solo una semana antes de que Francia conmemore el décimo aniversario de los ataques yihadistas que el 13 de noviembre de 2015 dejaron más de 130 muertos en París.

Toutes mes pensées accompagnent les personnes blessées ce matin sur l’île d’Oléron. Nous espérons une évolution favorable et rapide de leur état.



Il y a encore quelques années, les endroits comme l’Ile d’Oléron étaient des refuges pour ceux qui voulaient encore vivre dans une France préservée.



Aujourd’hui, la situation est telle que nous voyons émerger des djihadistes partout en France.



Las reacciones políticas a lo ocurrido tampoco se han hecho esperar, sobre todo por parte de la extrema derecha. El líder del partido ultra Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, ha subrayado en su cuenta en X que «el autor de esta violencia ciega y deliberada debe hacer frente a una pena ejemplar». De igual modo, el populista Éric Zemmour ha lamentado que «hace tan solo unos años, lugares como la isla de Olerón eran refugios para quienes aún querían vivir en una Francia preservada. Hoy, la situación es tal que vemos surgir yihadistas por todo el país«.