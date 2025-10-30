Carlos III retira los títulos al príncipe Andrés y lo expulsa de su residencia en Windsor

El rey Carlos III del Reino Unido ha despojado a su hermano menor, Andrés, de su título de príncipe y le ha ordenado abandonar su ... residencia oficial en los terrenos del castillo de Windsor, según ha informado este jueves el Palacio de Buckingham. La decisión, una de las más duras dentro de la familia real en las últimas décadas, responde a los persistentes vínculos del duque de York con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Andrés, de 65 años, segundo hijo de la reina Isabel II, ya había perdido a comienzos de mes el derecho a utilizar su título de duque de York. Con la nueva medida, el monarca agrava las sanciones: su hermano pasará a ser conocido como Andrew Mountbatten Windsor, su nombre legal sin distinciones nobiliarias.

El comunicado de Buckingham detalla que se ha emitido un aviso formal para que Andrés entregue el contrato de arrendamiento de su mansión, Royal Lodge, situada dentro de la finca de Windsor, al oeste de Londres. El príncipe deberá trasladarse a una vivienda privada en el este de Inglaterra.

«Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra. Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso», señala el texto oficial.