El Príncipe Andrés junto con el rey de Inglaterra Carlos III. AFP

Carlos III retira los títulos al príncipe Andrés y lo expulsa de su residencia en Windsor

El rey británico ha ordenado que el duque de York abandone el Royal Lodge y entregue su contrato de arrendamiento, debido a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:27

El rey Carlos III del Reino Unido ha despojado a su hermano menor, Andrés, de su título de príncipe y le ha ordenado abandonar su ... residencia oficial en los terrenos del castillo de Windsor, según ha informado este jueves el Palacio de Buckingham. La decisión, una de las más duras dentro de la familia real en las últimas décadas, responde a los persistentes vínculos del duque de York con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

