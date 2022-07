La ola de calor causa estragos en Europa

Europa occidental se prepara estos días para vivir «un apocalipsis de calor», con temperaturas récord que se espera que alcancen los 44 grados en el suroeste de Francia y que lleguen por primera vez a los 40 grados en el Reino Unido. Las autoridades de ambos países han declarado este lunes la alerta roja mientras Bélgica y Países Bajos decretaban el aviso naranja por la subida del mercurio y Portugal, al igual que el territorio galo, luchaba contra el avance de los incendios.

El peor escenario de la ola de calor se observa cerca de Burdeos, donde los dos grandes fuegos que siguen activos han obligado a evacuar a otras 10.000 personas, con lo que ya ascienden a 27.000 las personas que han tenido que abandonar sus hogares en el suroeste de Francia.

François Gourand, meteorólogo de Météo France, define el escenario que golpea Europa occidental como «un apocalipsis de calor» mientras rotativos como el británico 'The Sun' titulaban: «Más caliente que el Sáhara». No en vano, las autoridades del Reino Unido han tenido que activar el máximo nivel de alerta, el 4, ante la previsión de que este martes se viva el día más abrasador de todos los tiempos. Las máximas de 40 grados que se esperan han obligado a cerrar escuelas.

En Portugal, unos 800 bomberos siguen trabajando en la extinción de cuatro incendios activos en el centro y el norte del país luso, que el jueves batió su récord de temperatura para un mes de julio, con 47 grados.

La Comisión Europea, que atribuye el fenómeno al cambio climático, ha informado de que casi la mitad de la UE está «en riesgo» de sequía. Según el Ejecutivo comunitario, la falta prolongada de precipitaciones redundará en una caída de la producción de cereales en países como Francia, Rumanía, España, Portugal e Italia.

Infraestructuras afectadas

Sin embargo, más allá del calor, las altas temperaturas están afectando severamente a infraestructuras clave de varios países. Por ejemplo, el aeropuerto de Luton, el tercero de mayor tamaño de Londres, ha tenido que cerrar durante varias horas el tráfico aéreo porque el calor ha originado «desperfectos» en la pista, según ha explicado el propio aeropuerto en un comunicado.

«Debido a las altas temperaturas, hemos identificado un defecto en las pistas. Los ingenieros están trabajando y avanzando en la reparación para restablecer las operaciones lo antes posible», ha explicado en sus redes sociales.

En Bélgica, por otro lado, más de 30 líneas ferroviarias se han quedado sin servicio. El calor afecta a las vías, que no aguantan la dilatación y pueden llegar a ondularse. Un problema que ha sucedido en otras ocasiones en países del norte de Europa, no acostumbrados a las altas temperaturas. En Inglaterra, sin ir más lejos, las compañías de trenes han hecho un llamamiento a no viajar.