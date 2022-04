El Bundestag tumba la iniciativa para dictar una vacunación obligatoria en Alemania

Los alemanes no se verán obligados a inmunizarse contra el coronavirus. El Bundestag, el parlamento alemán, rechazó hoy por amplia mayoría, la introducción de la vacunación obligatoria para mayores de 60 años, una iniciativa que había partido de varios diputados de la coalición de gobierno de socialdemócratas (SPD), verdes y Liberales (FDP). Únicamente 296 diputados votaron a favor de la propuesta de ley, mientras 378 lo hicieron en contra y 9 se abstuvieron. La propuesta había recibido el apoyo expreso del canciller federal, Olaf Scholz, y su titular de Sanidad, Karl Lautherbach. Sin embargo, para la votación se había renunciado a la disciplina de partido y los parlamentarios podían votar según su conciencia. La votación en la cámara baja se había visto precedida de un acalorado debate en el que cristianodemócratas (CDU) y socialcristianos bávaros (CSU) habían expresado mayoritariamente su rechazo a la vacunación obligatoria.

Pero tampoco su propuesta salió adelante. Una iniciativa que los conservadores plantearon como compromiso fracasó igualmente en el parlamento germano, ya que obtuvo solo 172 votos favorables y 497 en contra, igualmente con nueve abstenciones. Otras dos votaciones, esta vez para rechazar completamente toda obligatoriedad de vacunación, la primera planteada por el vicepresidente de los liberales, Wolfgang Kubicki, y la segunda por los ultranacionalistas de Alternativa para Alemania (AfD), recibieron también el rechazo mayoritario de la cámara, con solo 85 y 79 votos a favor, respectivamente. El ministro federal de Sanidad y médico especialista en inmunología, Karl Lautherbach, se mostró sumamente decepcionado por el resultado obtenido por su iniciativa. «Esto no hará sino complicar la lucha contra la pandemia el próximo otoño», afirmó en Twitter.

En el debate previo de dos horas de duración, Lautherbach había apelado vehementemente ante los diputados conservadores para que aprobaran su propuesta de ordenar la vacunación obligatoria de los mayores de 60 años. «Hoy es el día decisivo. No nos dejen en la estacada y asuman al menos su responsabilidad», apeló ante la bancada de CDU y CSU. En nombre de estos, su portavoz parlamentario de Sanidad, Tino Sorge, argumentó que su rechazo se basa en el hecho de que no se sabe que variante del coronavirus será la dominante en otoño y si las vacunas ahora disponibles serán efectivas contra la misma. Por su parte Kubicki defendió el rechazo a toda vacunación obligatoria al asegurar que con conduce a una inmunidad de rebaño y recordar que el sistema sanitario alemán no se ha visto desbordado en ningún momento de la pandemia. «La vacuna sirve para protegerse, no para proteger a los demás», dijo el vicepresidente liberal tras afirmar que la vacuna no protege contra un contagio. No es tarea de la política y además resulta anticonstitucional obligar a las personas a vacunarse para proteger a los demás.