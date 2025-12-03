Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EP

Bruselas propone «fuertes salvaguardas» a Bélgica para que respalde el uso de los activos rusos congelados en Ucrania

El ministro de Exteriores belga ha insistido en su negativa a usar los activos rusos y acusa a la Comisión de «no escuchar» las demandas de Bélgica

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:02

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta legislativa para financiar a Ucrania los próximos dos años y da a los Estados miembros dos ... vías posibles: la emisión de deuda conjunta o eurobonos por parte de la Unión Europea (UE) o el uso de los activos rusos para dar préstamos a Kiev. La primera opción requiere de unanimidad y la bloquearán previsiblemente los países nórdicos y Hungría, mientras que la segunda, a pesar de prometer «fuertes salvaguardas» sigue sin convencer a Bélgica. Esta última opción puede ser aprobada con una mayoría cualificada -debe ser respaldada por 15 de los 27 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población europea-.

