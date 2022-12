Bielorrusia asegura haber interceptado un misil disparado desde Ucrania

El Gobierno de Bielorrusia ha indicado este jueves que sus sistemas de defensa aérea han interceptado un misil disparado desde Ucrania y ha afirmado que varios trozos del proyectil han impactado en los alrededores de la localidad de Gobarja, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El Ministerio de Defensa bielorruso ha especificado que el análisis preliminar apunta a que el proyectil era parte de un misil disparado por los sistemas de defensa aérea S-300 ucraniano. El presidente, Alexánder Lukashasenko, ha ordenado al Ministerio de Defensa y al Comité de Investigación que examinen el incidente, ocurrido entre las 10.00 y las 11.00 (hora local), según la agencia de noticias BelTA.

Las autoridades examinan si fue un incidente similar al ocurrido en noviembre en la frontera de Polonia, donde impactó un misil ucraniano que supuestamente trataba de interceptar proyectiles rusos, o se trata en cambio de un proyectil interceptado por los sistemas de defensa antiaérea de Bielorrusia.

Lukashenko es un aliado clave del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la ofensiva militar lanzada en Ucrania, aunque Bielorrusia sostiene que no quiere implicarse de forma directa. Las fuerzas rusas y bielorrusas sí han realizado maniobras conjuntas, no obstante. El presidente de Bielorrusia ha alertado en varias ocasiones de las potenciales amenazas derivadas de los países vecinos, mientras que el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó a plantear el despliegue de observadores internacionales para constatar que no hay riesgo alguno para la parte bielorrusa.