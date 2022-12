Alemania suspende la compra de tanques 'Puma' por sus continuas averías

Alemania ha suspendido la compra de los modernos y novedosos carros de combate de fabricación nacional del tipo 'Puma' por sus graves problemas técnicos. Un día después de que un alto oficial denunciara que se encuentran averiados la totalidad de los 18 tanques 'Puma' de la unidad germana que el 1 de enero debe sumarse a la fuerza de intervención inmediata de la OTAN, la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, anunció que no habrá más compras de ese modelo. «Hasta que el vehículo no demuestre ser estable no habrá más pedidos», señaló la política socialdemócrata, quien subrayó que «nuestra tropa debe poder fiarse de que sus sistemas de armas son robustos y seguros en combate».

«Las últimas averías del carro de combate 'Puma' suponen un serio revés», destacó la titular de Defensa, que comunicó haber ordenado «hasta finales de la semana próxima un análisis del problema por parte de los departamentos competentes del ministerio y el Ejército Federal, el departamento logístico de mantenimiento y la industria». El tanque de última generación presenta al parecer problemas en el funcionamiento de la torreta y de su complicado sistema electrónico. Mientras, desde el ministerio se aseguró que la OTAN «puede estar segura del cumplimiento de nuestros compromisos» con la fuerza de intervención inmediata VJTF, cuya dirección asume Alemania al inicio de 2023.

Los carros de combate 'Puma' que debían sumarse a esa tropa internacional serán reemplazados por tanques del tipo 'Marder', un modelo anterior, pero probado y fiable. El general a cargo de la 10 división de tanques del Bundeswehr, el Ejército federal, había denunciado que los 18 modernos carros de combate 'Puma' de su compañía de élite se encuentran todos averiados tras unas maniobras de varios días. Fueron estropeándose uno a uno hasta que no quedó uno solo operativo, informaba el mayor general Rupert von Butler en una carta de varios folios a sus superiores en el Ministerio federal de Defensa a la que tuvo acceso 'Der Spiegel' y que ha causado un gran revuelo en Berlín al confirmar el mal estado del material militar germano.

Defectos en las torretas

La unidad afectada es la 37 brigada de carros de combate, que en 2023 debe sumarse a la nueva fuerza de reacción rápida de la OTAN, la 'Very High Readiness Joint Task Force' (VJTF). El general subraya que se trata de averías totales y escribe en su mensaje que los dos últimos 'Pumas' operativos se «averiaron durante las maniobras de tiro tras hora y media y con defectos en las torretas». El informe del alto oficial destaca que es la electrónica del tanque de última generación lo que da mayores problemas y subraya que en uno de los tanques averiados llegó a producirse un incendio de cables en la cabina del conductor. Añade que la tropa está acostumbrada a que se produzcan averías en los nuevos 'Pumas', pero que «éstas no se habían producido hasta ahora con tanta frecuencia».

El moderno y novedoso carro de combate 'Puma' fue declarado apto para el combate el año pasado. Desarrollado y fabricado por las industrias armamentísticas germanas Krauss-Maffei Wegmann (KMW) y Rheinmetall Landsysteme GmbH, no ha dado más que problemas desde su incorporación a las fuerzas armadas. «Pueden imaginarse cómo valora la tropa la fiabilidad del 'Puma'», señala en su mensaje el propio general afectado por las averías, quien afirma que «la disposición operativa del vehículo es, pese a los minuciosos preparativos, una lotería» y «nada tiene que ver con la habitual fiabilidad de los vehículos alemanes todo terreno». Rupert von Butler cuestiona incluso la acordada adquisición de nuevas unidades del tanque 'Puma', porque «los resultados quedan muy por detrás de las expectativas» y aconseja recurrir provisionalmente al «veterano y fiable» carro de combate 'Marder', que está siendo retirado del servicio.