Adiós multitudinario a Berlusconi en Milán

Faltaban pocos minutos para las tres de la tarde cuando el cortejo fúnebre con los restos mortales de Silvio Berlusconi, fallecido el lunes a los 86 años víctima de una leucemia, llegaba a la plaza del Duomo de Milán mientras los miles de seguidores del ex primer ministro italiano congregados desde horas antes aplaudían y gritaban «¡Silvio! ¡Silvio!». Al mismo tiempo, los 'tifosi' del AC Milan y del Monza, los dos clubes de fútbol que ha controlado, ondeaban sus banderas al grito de: «¡Un presidente! ¡Hay solo un presidente!». Aunque siempre se resistió a dejar la primera línea, si el magnate soñó una salida de escena, no habría sido muy distinta a la que recibió este miércoles en Milán, la ciudad donde creció y comenzó su fortuna hasta convertirse en la persona más influyente de Italia de las últimas tres décadas. Lo logró con su éxito en el mundo de los negocios, los medios de comunicación y la política, liderando el Ejecutivo de Roma durante tres legislaturas diferentes.

Berlusconi se despidió con un funeral de Estado rodeado de los seguidores de su partido, Forza Italia (FI), y de los aficionados de los equipos fútbol que amaba. También le rindieron un último homenaje los miembros del Gobierno de Giorgia Meloni, del que forma parte FI, y de las más altas instituciones del país, encabezadas por el presidente de la República, Sergio Mattarella.

Asimismo participaron en las exequias mandatarios internacionales, el más importante de ellos Viktor Orbán, primer ministro húngaro. Ningún otro país europeo estuvo representado por un jefe de Estado o de Gobierno, optando de manera mayoritaria por enviar a sus embajadores. Sí que estuvo presente el presidente de Irak, al que el fallecimiento le pilló en medio de una visita oficial a Italia, y el emir de Catar. Las instituciones comunitarias estuvieron representadas por el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y tampoco faltaron personajes de primera fila del mundo del fútbol, los negocios y los medios de comunicación de Italia.

El arzobispo de Milán, Mario Delpini, que presidió la ceremonia, consideró a Berlusconi «un hombre político y un hombre de negocios», lo que le granjeó «admiradores y detractores». «Ha sido un hombre: un deseo de vida, un deseo de amor, un deseo de alegría», dijo Delpini, sin querer juzgar los excesos que marcaron la vida del finado. Una vez que concluyeron las exequias tras poco más de una hora de duración, se repitieron los vítores de los seguidores del magnate reunidos en la plaza. Mattarella encabezó la comitiva fúnebre a su salida del Duomo junto a los cinco hijos de Berlusconi y Giorgia Meloni.

Incinerado

Está previsto que los restos mortales del ex primer ministro sean incinerados y depositados luego en el faraónico mausoleo de su mansión en Villa San Martino, ubicada en Arcore, una localidad a las afueras de Milán donde se instaló la capilla ardiente privada y de donde partió el cortejo fúnebre. Al optar por la cremación, Berlusconi logra burlar la falta de permiso para ser enterrado en el monumental panteón que ordenó diseñar a un escultor amigo personal suyo hace treinta años.

El hecho de que el exmandatario haya sido despedido con funerales de Estado, declaración de luto oficial en todo el país y banderas a media asta en los edificios oficiales no gustó a parte de la opinión publica, que no olvida los excesos y polémicas. Tampoco lo desastrosa que resultó su última experiencia en el poder, interrumpida en 2011 para dejar paso a un Ejecutivo técnico liderado por Mario Monti porque Italia parecía al borde de la bancarrota. Secundó esa posición el ex primer ministro Giuseppe Conte, máximo dirigente del opositor Movimiento 5 Estrellas, que fue el único de todos los exjefes de Gobierno vivos que no estuvo presente en las exequias.