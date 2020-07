Europa ultima los flecos «técnicos» de un acuerdo

«Nada está acordado hasta que todo está acordado». Esa es el principio esencial de cualquier negociación en la Unión Europea. Y ha de tenerse en cuenta hasta el último momento. Pese a todo, se percibe un acercamiento de posiciones inédito en las últimas jornadas, semanas e incluso meses entre el grupo de países autodenominados ‘frugales’ (Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y también Finlandia) y el resto del club. Sobre todo después de una tormentosa madrugada en la que se mascó la tragedia; el colapso de cualquier opción de pacto para activar tanto el plan de reconstrucción pos pandemia, como el propio presupuesto plurianual 2021-2027.

Tras ese serial de discusiones hasta las 5.30 de la mañana, que incluso llevaron a Angela Merkel y Emmanuel Macron a amenazar con abandonar Bruselas, se había fijado un nuevo encuentro para las cuatro de esta tarde. El Consejo Europeo comunicaba su intención de posponerlo al menos una hora más con el objetivo de mantener una serie de «reuniones técnicas», contactos telefónicos y, por supuesto, esos encuentros en formato reducido que habían sido imposibles durante las al menos cuatro citas por videoconferencia que los gobiernos mantuvieron durante el periodo de confinamiento por el coronavirus. Esa ‘segunda’ hora de la cita también se modificó y en estos momentos, la cumbre se reanudaría, pasadas ya las seis de la tarde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha realizado ninguna declaración, en los últimos tres días, entraba en el Edificio Europa pasadas las dos y media de la tarde para pedir «empatía» a los ‘frugales’ y defendiendo la actitud de «diálogo, empatía, responsabilidad y determinación» de España en esta negociación. A excepción de los Estados ‘austeros’ el resto (incluida España) insisten en fijar un límite a los recortes (que se dan por hechos) al fondo. El ‘norte’ reclamaba ayer reducir el global a 700.000 millones fijando el mismo porcentaje para subsidios que préstamos (350.000).

La apuesta del resto de Estados es que el total se mantenga en los 750.000 euros fijados inicialmente en el proyecto de la Comisión Europea y que las transferencias directas, en todo caso, se queden en 400.000 (100.000 menos de lo previsto, que pasarían a engrosar la partida para créditos). La propuesta sobre la que trabaja el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y que se da como «última opción» para alcanzar un compromiso por unanimidad es recortar como mucho a 390.000 millones las ayudas no reembolsables.

El debate sobre la unanimidad

El holandés Mark Rutte, el más intransigente de los primeros ministros del ala dura, insistía antes de la reanudación de la cumbre en que estaban a favor de «reducir» la diferencia entre subsidios y préstamos si había un compromiso de «reformas» por parte de los países que más se beneficiarían de esta línea excepcional de ayuda contra la pandemia (Italia y España). «Debemos asegurar que estas reformas sean supervisadas por el consejo (los líderes en cumbre), los ministros (de Economía en el Ecofin). Es algo decisivo». No hacía alusión a la unanimidad para arbitraruna opción de veto a los desembolsos; demanda que España ha considerado siempre «inaceptable».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado también optimista asegurando que, «aunque aún no está hecho, aún no hemos llegado a ese punto, soy positiva». A su juicio, «las cosas se mueven en la buena dirección». Y la canciller alemana Angela Merkel, que no ha ocultado en los últimos días su resignación ante la posibilidad de no cerrar ese acuerdo (ni siquiera el domingo, que ella misma consideró como jornada «decisiva») no ocultaba este lunes sus «esperanzas» en «alcanzar el consenso».