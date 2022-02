«Las empresas españolas en México son más fuertes que la coyuntura política»

«Me corresponde pedir paciencia», dice Antonio Basagoiti (Madrid, 1969) desde su cargo de presidente de la Cámara de Comercio de España en México. Ejecutivo bancario, se trasladó desde Bilbao a la capital del país norteamericano hace ocho años. Representa la voz de los empresarios españoles en un territorio que considera «resistente» ante la adversidad y con el que tienen una estrecha relación económica y comercial que «funciona en ambos sentidos». No es la primera vez que escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador arremeter, como ha hecho estos dos últimos días, contra las energéticas, constructoras o bancos de nuestro país allí instalados. Pero Basagoiti pide paciencia: «La empresa española es más fuerte que la coyuntura política y la relación entre los empresarios de los dos países, más profunda que la táctica política».

- El presidente Obrador ha pedido una «pausa» en el trato entre México y España y acusado a los dirigentes políticos y a las empresas españolas instaladas allí desde el año 2000 hasta antes del inicio de su presidencia de organizar un «contubernio económico» que ha permitido «saquear» México. ¿Qué le parece?

- La verdad es que no es un discurso nuevo. Va 'in crescendo', pero no es nuevo. Desde que llegó este Gobierno ha habido alguna referencia a la inversión española o a cuestiones históricas en las que, como empresas, nosotros no nos metemos. Lo que ha ocurrido ahora va en esa dirección y no vamos a entrar a confrontar.

- ¿Piensa que la postura de Obrador puede hacer mella en el mercado local?

- Hay casi un millón de personas trabajando en empresas españolas entre empleos directos e indirectos. Estas firmas han invertido 72.000 millones en México desde el año 2000. Y México ha invertido casi 30.000 millones en España. Con eso está todo dicho: es una relaciónbeneficiosa para los dos países y cada vez hay un interés mayor de los empresarios mexicanos en invertir en España.

- El presidente atraviesa una etapa complicada por el escándalo que afecta a su hijo José Ramón López Beltrán por su vida de lujo y el posible conflicto de intereses tras haber vivido en Houston en una casa que pertenece a un contratista del Gobierno. ¿Cree que el discurso del «saqueo» español es una manera de intentar desviar la atención?

- No lo sé, pero cada vez que existe un problema interno o con los vecinos del norte, los empresarios sabemos que podemos tener un gol.

- En relación precisamente al vecino del norte, Estados Unidos, el enviado de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, estuvo el miércoles en México para promover las energías renovables con este país y presionar sobre la reforma eléctrica propuesta por López Obrador, que prioriza a la compañía estatal frente a las privadas. ¿Puede influir todo esto en las críticas del mandatario a energéticas españolas que operan en su país?

- Insisto en que hay discursos que siempre coinciden con eventos de política local. Lo que sí puedo asegurar es que las empresas españolas son reconocidas internacionalmente como empresas intachables, éticas y defendemos su buen hacer. No se debe descalificar a compañías auditadas en todo el mundo y que, además, son las que mejor se han mantenido durante el Gobierno de Obrador y la pandemia. En el tiempo que lleva este Ejecutivo, la inversión española se ha mostrado más resistente que la de otros países. Después de Estados Unidos, somos el segundo inversor en México.

Urdaneta, el descubridor

- ¿Ha causado zozobra entre los miembros de la Cámara de Comercio la decisión del presidente de «tomarse un tiempo» en las relaciones bilaterales?

- Me corresponde pedir paciencia. La empresa española en México es más fuerte que la coyuntura y los lazos personales y la relación profesional entre los dos países, más profunda que la táctica política. Basta con fijarse en la historia de la Cámara de Comercio: ha sobrevivido guerras, pandemias y hasta una ruptura de relaciones de cuarenta años. Durante esas cuatro décadas de no democracia en España, no hubo relaciones entre nuestro país y México, pero se mantuvo el contacto a través de la Cámara. Por otra parte, la balanza comercial entre los dos países está muy equilibrada.

- ¿Y cómo lo vive el empresariado vasco, uno de los más destacados en aquel mercado?

- Las empresas vascas son muy responsables. Están en bastantes sectores, energético, educativo, industrial... Muchos industriales siguen viviendo con desarrollos tecnológicos importantes o en la máquina-herramienta. Es un país que da muchas oportunidades a la empresa vasca por el perfil de ésta. Ayuda la cercanía de Estados Unidos.

- ¿Se sienten arropados por el Gobierno español?

- Nos sentimos muy cerca del Gobierno español y él de nosotros.. La situación no es fácil. Yo valoro mucho su trabajo.

- Quizás una de las cuestiones que más molesten entre los profesionales hayan sido las formas del discurso de Obrador?

- Por ahí va la cosa. En parte, es el estilo.

- ¿Ha tratado usted con él?

- No.Una cuestión que me parece curiosa: López Obrador se acuerda de algunas cosas históricas, pero no de Andrés de Urdaneta, un vasco que abrió la primera ruta comercial entre México y Filipinas. Pero, en fin, yo huyo del debate político. No es nuestra función.

Rechazo «tajante» de Albares a una «pausa» en las relaciones El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, reiteró este jueves el rechazo «tajante» del Gobierno español a las «declaraciones injustificadas» del presidente mexicano y a su pretensión de «pausar» las relaciones entre los dos países. El jefe de la diplomacia volvió a mostrar su sorpresa por las críticas de López Obrador, puesto que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánches «no ha realizado ninguna acción que lleve a hacer una declaración de ese tipo». «Debe quedar claro, el Gobierno de España va a defender a los españoles, el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancias», subrayó. Albares subrayó que los vínculos bilaterales son «crecientes» y se sostienen sobre lazos «muy profundos» a nivel humano, lingüístico, cultural y comercial. Y marcó a Obrador el camino de que los gobiernos deben «acompañar» las relaciones y «en ningún caso pausarlas».