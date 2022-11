Si algo ha quedado claro de la postulación de Donald Trump como candidato por tercera vez a la Casa Blanca es que no es una estrella de rock, pero entusiama a sus fans. «Por fin volvemos a primera línea. Y esta vez saldrán todas las verdades», manifestaba anoche Haileen Hartford, una neoyorquina de mediana edad que se acercó como otros grupos de personas a las cercanías de la Torre Trump para seguir en directo la alocución del expresidente desafiando unas temperaturas auténticamente invernales. A muchos kilómetros de allí y una veintena de grados más arriba, Stephanie Liu, una ciudadana estadounidense nacida en China mostraba la misma alegría delante de la casa del líder republicano en Florida. «Es un elegido de Dios para luchar por nuestro país. Su patriotismo nos inspira a apoyarlo», decía esta mujer que había viajado desde Nueva York expresamente para vivir ese momento.

Bruce Springsteen interpretó anoche en el programa de Jimmy Fallon 'Do I Love You (Indeed I Do)', uno de los temas de su nuevo disco, una incursión en el soul capaz de dejar seco al más reticente en una apoteosis de una carrera apoteósica. El álbum tiene un título premonitorio si se entiende en clave de lo que sucedió anoche en Estados Unidos: 'Solo los más fuertes sobreviven'. Trump no es ni canta como el Boss, quien en 2020 advirtió que si el republicano ganaba las elecciones, él se subiría con su guitarra en un avion rumbo a Australia. Pero Trump sí hubiera sido un buen telepredicador capaz de llevar a sus seguidores al éxtasis. «Ahora sabemos que América está segura y verá un nuevo renacer», subrayaba con maneras épicas Ray Sotomayor, hijo de familia cubana asentada en el Estado del sol mientras agitaba una bandera estadounidense entre la muchedumbre que se desgañitó con gritos de «Trump, Trump, Trump» y «América es grande».

Donald Trump y su mujer, Melania, junto al escenario montado para la presentación / reuters

También es preciso subrayar que tal multitud quedó lejos de aquellas masas enfervorizadas de 2020 y 2016. Frente a Mar-a-Lago hubo unos cientos de convencidos y unas docenas de camioneros y motoristas que iban de aquí para allá portando la bandera 'Trump 2024'. Quizá mucho ruido para pocas nueces, aunque de puertas adentro de la mansión todo pareció mucho más candoroso y épico, con la mirada puesta posiblemente en la televisión. E incluso así la conservadora Fox no ofreció el discurso completo.

El exmandatario habilitó el salón de baile de su mansión con una cuidada escenografía y lo llenó de familiares asesores, amigos y socios escogidos de su club de golf. Con sus aplausos quizá borraron los ultimos ecos de las pisadas de los agentes del FBI que registraron recientemente la casa en busca de los documentos clasificados que el líder republicano se llevó al dejar el Despacho Oval. Los investigadores, según se ha publicado estos días, creen que el magnate no pensaba hacer nada con esos papeles, ni mucho menos comerciar con potencias extranjeras como señalaban algunos críticos imaginativos. Simplemente opinan que se los llevó porque podía hacerlo. Estaban al alcance de su mano y, arrogante, demostró que podía tener en su residencia documentos clasificados 'top secret' por nada menos que la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Un trofeo. Esta noche pasada solo hubo un indicio de aquel registro. Alguien, jocoso, colocó en una de las mesas del salón de baile un sobre cerrado con la inscripción 'Códigos nucleares'. El humor trumpista nunca falla.

En la tribuna, los responsables de la tramoya colocaron treinta y tres enseñas nacionales. Más que en una fiesta de pueblo en Wisconsin. Alrededor, pantallas que lanzaban mensajes sobre la candidatura. Las trece enormes lámparas de cristal de la sala se reflejaban en los espejos de las paredes e incluso se instaló un telepronter para que Trump leyera el discurso, aunque apenas le hizo caso a medida que se emocionaba con su larga diatriba. Los allegado se sentaron en sillas doradas. Hubo aplausos constantes y gritos de alegría cuando el ponente desveló el secreto a voces de que se postulaba para las presidenciales de 2024.

Los invitados aprovecharon a hacerse selfies con la gorra roja que simboliza la campaña / afp

Afuera, en las calles, el mismo júbilo. «Llevo dos años esperando la noticia. A Trump por fin le será devuelto lo que le robaron», expresaba un veterano, convencido de que en las elecciones de 2020 hubo fraude electoral. «Lo mejor que puede hacer Biden es apartarse y decir que no se presenta», añadía. «Ni un voto para Biden», aleccionaba su mujer, ambos ataviados con sombreros tejanos forrados con la bandera de las barras y estrellas. Su idea era quedarse hasta el fin de semana en Palm Beach festejando la candidatura de su «comandante en jefe».

El presidente Biden, mientras tanto, lanzaba un escueto mensaje desde Bali, donde se celebra la reunión del G-20. Sencillamente, destacó que Trump «le falló» a Estados Unidos. Al inquilino de la Casa Blanca, la postulación de su viejo y enconado rival le pilla cuando todavía sopesa presentarse a las elecciones en compañía de un estrecho grupo de asesores de su máxima confianza. Él está dispuesto a plantar batalla, pero su equipo todavía no tiene claro si la candidatura funcionaría. Biden llegará a la carrera con 81 años y dos tercios de los estadounidenses consultados en las encuestas opinan que es una edad demasiado avanzada para un presidente de EE UU.

Simpatizantes reunidos esta noche pasada frente a la mansión de Mar-a-Lago / AFP

No hubo atisbo ayer, en la noche de Florida, de que Trump corra peligro de perder su postulación en unas hipotéticas primarias republicanas si se presenta el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para estos comicios. Tampoco éste puede desvelar sus posibles aspiraciones hasta que jure de nuevo su cargo. Casi nadie osó pronunciar el temido nombre del político de 44 años que la semana pasada se impuso con una aplastante victoria a los demócratas en las elecciones intermedias revalidando la jefatura al frente del Estado. Bueno, sí, una empresaria confesó su «amor» por DeSantis, aunque consideró que «ya le llegará su turno cuando Trump termine su misión». También el gobernador sobrevoló la concentración, literalmente, cuando una avioneta hizo varias pasadas sobre Mar-a-Lago con la siguiente pancarta: 'Perdiste otra vez Donald. DeSantis 2024'.

Pese a los guiños, prácticamente todo el mundo que quiso estar cerca de su ídolo político prefirió ignorar al piloto intruso en la gran fiesta trumpista. «Estoy muy emocionada. Casi me siento como si fuera la mañana de Navidad y Papá Noel estuviera de camino», dijo Stacey Bovasso, de 54 años, a la agencia AFP. Hubo cientos de admiradores. De toda edad y condición. La mayoría había pedido el día libre para poder presenciar en directo el anuncio del expresidente. Alguien puso música delante de la mansión. Entre otros sonó 'Born in the USA'. No importa que Springsteen le espetara en su día a Trump desde el escenario «Ponte la puta mascarilla de una vez». Dentro de la mansión, atronaba mientras tanto 'Los Miserables', la banda sonora que el magnate eligió para hacer acto de presencia entre sus invitados.

Faltaron, eso sí, representantes de peso del Partido Republicano. Algunos se han excusado: problemas de agenda, problemas con las conexiones aéreas... Un clásico. Sí estuvo Madison Cawthorn, el representante republicano más joven de la Cámara, que acaba de perder su escaño por Carolina del Norte pese al patrocinio de Trump. De alguna, manera Cawthorn representa el estigma que le ha surgido al magnate desde las recientes elecciones intermedias. Numerosos miembros del partido le atribuyen las culpas de haber perdido en plazas seguras debido a su mala selección de los candidatos. En fin, para dar animos al nuevo candidato ya estaban anoche habituales como Roger Stone o Kash Patel, que se fotografiaron con decenas de seguidores ataviados con gorras y chaquetas de motoristas. Un fiestón.

El factor judicial

Un fiestón cuyo futuro, por cierto, está ahora en manos de la Justicia. Presumiblemente, uno de los objetivos del magnate con su certificación política como candidato es la de protegerse ante las investigaciones en curso que pesan sobre su figura. La Justicia tiene varias indagaciones abiertas sobre su papel en el asalto al Capitolio, las presiones que supuestamente ejerció sobre diferentes funcionarios electorales tratando de anular los comicios de 2020 y el hallazgo de los documentos secretos en su mansión, que en el extremo más grave podría considerarse como un delito de espionaje. Aparte, al multimillonario se le investiga por asuntos financieros y fiscales.

La legislación estadounidense no prohíbe que una persona procesada, o incluso condenada, aspire a la presidencia. Es decir, incluso si la Fiscalía decicidera acusarle de algún delito, Trump podría mantenerse en la carrera electoral. Ya en su momento, los fiscales debieron esperar a que terminara su mandato y, por lo tanto, concluyera su inmunidad presidencial para dar un impulso a las investigaciones. Ahora, su postulación podría ralentizarlas de nuevo. Algunos analistas sostienen que, de seguir con ellas adelante, el expresidente siempre podríaaducir que han tergiversado su campaña y volver a la idea del fraude que tanto gusta a sus seguidores en caso de perder los comicios en 2024. De momento, Trump ha advertido que no piensa acudir a testificar en la comisión que analiza el asalto al Capitolio. A finales de este año, los cinco congresistas demócratas y dos republicanos situados a la cabeza de la investigación presentarán su primer informe. Podrían recomendar acciones legales contra el nuevo candidato a la Casa Blanca. Sin embargo, eso lo tendrá que decidir el ministro de Justicia, Merrick Garland. Se trata de un asunto muy delicado para la Casa Blanca, más aún cuando ya hay cien encarcelados y otros setecientos acusados por estos desórdenes y los intentos de bloquear las anteriores elecciones presidenciales.