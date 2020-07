El ya exprimer ministro francés, investigado por la gestión de la crisis

Por Paula Rosas

Pese a que la pandemia de la Covid-19 no está todavía superada en Rusia, hay muchas personas que no utilizan mascarilla, o la llevan en la barbilla, y parece que las normas de distanciamiento social no van con ellos. Por eso, el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad y pedido a los «COVID-disidentes» que no pongan su salud y la de los demás en peligro.

En declaraciones a la agencia Interfax, Murashko advierte de que «si nos comportamos como COVID-disidentes, si no respetamos las restricciones, los contagios pueden aumentar». El ministro, no obstante, cree que en tal caso habrá rebrotes, pero no una segunda ola de la pandemia.

«Es poco probable que se produzca una segunda ola de coronavirus de la misma envergadura que la primera. Hemos adquirido una cierta inmunidad y creado un sistema de tratamiento y prevención«. Sin embargo, a su juicio, la mascarilla seguirá siendo necesaria durante mucho tiempo, por lo menos hasta febrero del año que viene. »No es probable que podamos volver a la normalidad antes de febrero«, recalcó. Murashko explicó que »podremos dejar la mascarilla cuando aparezcan medicamentos capaces de prevenir y tratar la enfermedad (...) y sobre todo cuando hayamos adquirido inmunidad colectiva«.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Rusia ha abierto una investigación después de que se detectaran brotes de coronavirus en orfanatos y guarderías a causa del incumplimiento de las normas sanitarias. Según el informe de la Fiscalía, citado por la agencia RIA-Nóvosti, se han dado casos de infecciones en centros infantiles de las regiones de Perm, Amur, Arjánguelsk, Voronezh, Magadán, Oriol, Sarátov, Svérdlovsk, Rostov y Kamchatka.

Los funcionarios implicados en los descuidos, indica la fuente de la Fiscalía, han sido amonestados y se les aplicarán medidas disciplinarias por «negligencia». Los centros concernidos están sido equipados con las medidas de protección adecuadas mientras los niños afectados se encuentran en tratamiento.

Desde este viernes, en Rusia, país que continúa ocupando la tercera plaza en la lista mundial en número de infectados, se han registrado 6.632 nuevos casos de coronavirus, 86 menos que el día anterior. El total desde el comienzo de la pandemia se eleva así a 674.515 infectados, de los que se han curado 446.879. Se han contabilizado además 168 nuevas muertes, ocho menos que el día anterior, y el total se sitúa en 10.027 fallecimientos. Sigue habiendo, por tanto, 217.609 casos activos.