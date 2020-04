El sueño de volver a volar

Dos de cada tres aviones están en tierra. Con excepción de los que transportan mercancía, sector que vive una inesperada era dorada, las aerolíneas de todo el mundo han cubierto con lonas los motores de sus aeronaves y las han aparcado allí donde han podido, a la espera de que el mundo venza al coronavirus. Los vuelos se cancelan con meses de antelación –muchos, como los de Aeroflot, solo dan pasajes a partir de julio y otros se van hasta agosto– y las compañías advierten de que no es seguro que vayan a operarlos en las nuevas fechas que proponen.

Lo sabe bien este corresponsal, que tenía previsto volar con Air France de Shanghái a Bilbao el 28 de mayo: los vuelos no se retomarán al menos hasta el 5 de julio, y muchas cosas pueden cambiar de aquí a ese día. La alternativa más barata en clase económica se antoja propia de un jet privado: 5.600 euros por persona (solo ida), vía Japón y Madrid.

El problema, apuntan algunas empresas, es el descalabro de la demanda debido al miedo que los pasajeros tienen al SARS-CoV-2 y a las restricciones que muchos países imponen a los visitantes. China, por ejemplo, no permite la entrada de extranjeros, y lo mismo sucede con el espacio Schenghen europeo, al que solo pueden acceder nacionales o residentes. En esta situación, las aerolíneas pueden tener pasajeros para llenar vuelos en una dirección –de Europa a China han volado miles de ciudadanos chinos que han escapado de lo que consideran una situación caótica para refugiarse en el gigante asiático–, pero verse obligadas a operar el trayecto de vuelta con los aviones vacíos. Es una situación impredecible en la que muchas han preferido cancelar sus servicios.

No obstante, algunas compañías quieren volver a despegar, razón por la que se busca la manera de recobrar la confianza de los usuarios. Emirates, por ejemplo, ha comenzado a realizar tests del Covid-19 a todos los pasajeros en su base de Dubái. Los resultados están disponibles en 10 minutos, pero no detectan si un viajero está infectado en este momento sino si cuenta con anticuerpos porque ya ha estado expuesto al coronavirus, independientemente de que haya desarrollado los síntomas o no. Esta prueba sirve para que los países que la requieren permitan a los pasajeros acceder a su territorio, pero sus detractores señalan que las pruebas tienen una fiabilidad baja y que el sistema no impediría viajar a alguien capaz de contagiar a otras personas.

Etihad también ha anunciado su intención de echar mano de la tecnología para tratar de evitar que el coronavirus embarque en sus aviones. Pero, a diferencia de su compatriota Emirates, ha contratado a la australiana Elenium Automation para desarrollar un sistema que sirva para detectar los síntomas de la enfermedad utilizando aparatos que registren variables como la temperatura corporal, el ritmo cardíaco o el de la respiración. En caso de que detecte alguna anomalía, el sistema denegará el embarque del pasajero y alertará a un empleado, que será el encargado de tomar una decisión sobre el viaje.

El sistema se pondrá en marcha a finales de mes en el aeropuerto de Abu Dhabi y se extenderá a otros de la red de Etihad en mayo si se demuestra efectivo. «Esta tecnología no está destinada a diagnosticar el virus sino a servir de barrera de prevención para que los pasajeros con síntomas puedan ser detectados y diagnosticados por personal cualificado, y prevenir así la propagación del coronavirus», explicó el vicepresidente de la compañía, Jorg Oppermann.

No solo las aerolíneas quieren cerciorarse de que los clientes estén sanos. Aeropuertos como el de Hong Kong también han puesto en marcha medidas como el testeo de todos los pasajeros. Concretamente, la excolonia británica, que ya ha cerrado las puertas a los no residentes, hace pruebas del SARS-CoV-2 a todos los usuarios, aunque tienen prioridad los que llegan de las zonas más afectadas, sobre todo de países europeos como España, Reino Unido, o Italia. El resultado está disponible en 8 horas, pero, aunque sea negativo, los pasajeros deben guardar una cuarentena de 14 días. Una pulsera de geoperimetraje envía una alarma si el usuario sale del lugar en el que ha sido confinado.