El entierro de George Floyd deja en el aire la causa racial en EE UU

«Hey, brother!». «Hey, sister!». La mayor parte de las miles de personas que se acercaron el lunes a despedir a George Floyd en la Iglesia de la Fuente de los Elogios de Houston (Texas) no le conocían. Ni siquiera habían oído su nombre antes de que le mataran dos semanas antes en su hogar adoptivo de Minneapolis (Minnesota). A Floyd no le homenajeaban por haber tenido una vida extraordinaria, sino por lo común que fue su muerte. En cada familia afroamericana hay un George Floyd que engrosa las estadísticas de brutalidad policial.

«Todos somos familia», aseguraban los dolosos a las cadenas de televisión, que este martes retransmitieron en directo el último adiós a un hombre cuya muerte ha desatado los mayores disturbios desde el asesinato de Martin Luther King. Las protestas continúan en todo el país hasta que se le haga justicia, pero en Houston, lo que tocaba este martes era celebrar su vida. La verdadera familia, la carnal, se acercó deshecha en lágrimas a cerrar el ataúd del hermano George, al que la reverenda Kim Burrell prometió, a ritmo de góspel, «God will take care of you», cantó («Dios te cuidará»).

Hasta que murió asfixiado por la rodilla de un policía en el cuello y el peso de otros dos en las piernas y espalda, «El Bueno de Floyd» era el que se ocupaba de la gente. Todo lo que tenía de grande lo tenía de bonachón, contaban quienes le conocieron. De pequeño quería «tener un impacto en el mundo» a través del sistema de justicia, ha contado su profesora de segundo grado Waynel Sexton, que nunca pudo imaginar que aquél niño de 8 años acabaría redimiendo a sus hermanos con su propia muerte.

Sexton ha compartido con los medios un ensayo que Floyd escribió con letra infantil durante el Mes de Historia Negra que se celebra en febrero. La tarea consistía en imaginar cómo impactarían el futuro con sus vidas a través de una redacción que llamarían «Estadounidenses Famosos del Futuro». Muchos querían ser cantantes, futbolistas, bomberos o estrellas de cine. Floyd quería ser juez del Tribunal Supremo. «¿Cómo se convirtió ese sueño en pesadilla, asesinado a manos de la policía?», se preguntaba la maestra.