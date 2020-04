El confinamiento británico se extenderá

Reino Unido

Johnson pasa su tercera noche en la UCI y su estado mejora, según sus portavoces

Reino Unido se resigna a que el ‘lockdown’- el confinamiento de personas y cierre de establecimientos no esenciales- se prolongue durante más semanas. Es la portada de la mayoría de los diarios esta mañana. Y va acompañada de la especulación sobre la duración de la extensión. Si se tiene en cuenta que la curva de infecciones aún no ha alcanzado su momento álgido, no será cuestión de una o dos semanas.

El Gobierno ha sido criticado por no haber decretado antes el encierro, pero una investigación de la agencia Reuters muestra que la mayoría de los científicos no evaluaron correctamente, en sus análisis o en sus intervenciones en las reuniones de los comités asesores, la amenaza de que la pandemia se extendiera en Reino Unido. Tampoco urgieron a los ministros del Gobierno a tomar medidas más drásticas.

El 16 de marzo, el Gobierno anunció el giro tras recibir ese fin de semana un análisis que predecía 250.000 muertes de seguir así. El 23, Boris Johnson anunció el cierre y el confinamiento, que permite a los británicos salir a comprar abastecimientos esenciales y a hacer ejercicio. La duración prevista era de tres semanas. El comité de seguridad se reunirá hoy. Se anunciará la extensión en los próximos días.

El primer ministro ha pasado su tercera noche en la unidad de cuidados intensivos del hospital de St. Thomas, donde, según sus portavoces, el tratamiento ha tenido efecto positivo.