Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 8 de diciembre de 2025
Un acto de la Fuerza Armada Bolivariana durante el fin de semana.

Trump justifica los ataques en el Caribe: «A la gente le gusta que seamos duros»

El republicano insiste en pasar a las acciones por tierra y Venezuela avisa que su ejército está «más que listo» para responder a quien «agreda» al país

María Rego

María Rego

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:32

Comenta

Donald Trump aún no ha cumplido su amenaza de iniciar ataques terrestres contra Venezuela pero, por si alguien pensaba que el anuncio realizado el pasado ... martes era una mera bravuconada, él mismo se encargó el fin de semana de insistir en sus planes. «Empezaremos a hacer lo mismo por tierra, ya que conocemos cada ruta, cada edificio y dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos», advirtió el presidente de Estados Unidos a los narcotraficantes en plena polémica sobre las acciones contra embarcaciones que supuestamente trasladan droga por aguas del Caribe y el Pacífico. Una operación, enmarcada en la misión 'Lanza del Sur', que se ha cobrado ya cerca de noventa vidas y que ha puesto en la picota al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, uno de los miembros más controvertidos del gabinete republicano.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  2. 2 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  3. 3 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  4. 4 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  5. 5 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  6. 6 La Aemet mantiene la calima «significativa y avisa de heladas en Canarias
  7. 7 El Granca reclamó vía burofax a Dreamland el pago del patrocinio y espera que cumpla
  8. 8 La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»
  9. 9 KV Representaciones: la coartada perfecta del falso ojeador Kenneth V.V.
  10. 10 Muere Ramón Trujillo, miembro fundador y primer presidente de la Academia Canaria de la Lengua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump justifica los ataques en el Caribe: «A la gente le gusta que seamos duros»

Trump justifica los ataques en el Caribe: «A la gente le gusta que seamos duros»